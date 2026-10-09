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Corinthians define técnico para clássico contra o Palmeiras

William Batista assume o comando interino da equipe principal após recusas de treinadores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/10/2026 16:49
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Osmar Stabile e Marcelo Paz no Corinthians
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians terá William Batista, treinador da equipe sub-20, no comando do time principal para o clássico contra o Palmeiras, marcado para domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O profissional assume a equipe interinamente após a demissão de Fernando Diniz.

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A intenção da diretoria alvinegra era definir o novo treinador antes do Dérbi, mas as dificuldades nas negociações impediram que o clube concretizasse a contratação de um substituto. Nos últimos dias, o Corinthians procurou diferentes profissionais, mas recebeu respostas negativas e precisou recorrer a uma solução interna para o confronto.

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Inicialmente, Ramón Díaz era o principal alvo da diretoria. No entanto, o argentino não se mostrou convencido sobre a possibilidade de retornar ao Parque São Jorge. A proposta previa que ele assumisse a função de diretor técnico, enquanto seu filho, Emiliano Díaz, ficaria responsável pelo comando da equipe. A alternativa foi estudada em razão da suspensão aplicada ao treinador pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas o formato apresentado não foi aceito.

Outros dois nomes também foram consultados. Sylvinho, procurado no mesmo período que Ramón Díaz, descartou a possibilidade de assumir o cargo. Já Luis Zubeldía informou que não pretende iniciar um novo trabalho em 2026, encerrando as chances de uma negociação neste momento.

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Diante das recusas, o Corinthians passou a avaliar o retorno de Fábio Carille, atualmente no Al-Fayha, da Arábia Saudita. A diretoria busca entender se o profissional estaria disposto a deixar o futebol saudita para assumir um contrato de curta duração, válido até o encerramento da temporada.

Enquanto procura um novo comandante, o Corinthians terá Willian Batista à frente da equipe em um momento delicado. O clube acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e tenta reagir para se afastar da zona de rebaixamento. O clássico contra o Palmeiras será o primeiro compromisso do time após a saída de Fernando Diniz.

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William Batista durante trabalho na temporada
William Batista, técnico do sub-20 do Corinthians, durante atividade da equipe na temporada (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Conheça William Batista, técnico interino do Corinthians

William Batista, de 33 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2025 para assumir a equipe sub-20. Antes, acumulou passagens pelas categorias de base de Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e América-MG, clube pelo qual também comandou o elenco profissional e conquistou o vice-campeonato mineiro. No time mineiro, tornou-se o treinador mais jovem a dirigir a equipe no Campeonato Brasileiro, marca que já havia alcançado durante sua passagem como interino pelo Vasco.

À frente do sub-20 do Corinthians, William Batista soma 40 partidas em 2026, com 22 vitórias, oito empates e 10 derrotas, alcançando 61,7% de aproveitamento. A equipe voltou a avançar à segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, algo que não acontecia desde 2023. No Campeonato Paulista Sub-20, o desempenho também chama atenção: são 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 16 jogos, com três gols sofridos, nenhum deles fora de casa. O time terminou a primeira fase com a melhor defesa da competição e registra sua melhor campanha no estadual nos últimos três anos.

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O trabalho também representa um processo de reconstrução da categoria, afetada pelas mudanças promovidas pela gestão anterior. O aproveitamento em 2026 se aproxima do registrado em 2022, quando o Corinthians contava com jogadores como Murillo, Breno Bidon, Léo Maná, Ryan, Kayke, Biro e Arthur Sousa, que posteriormente chegaram ao elenco profissional.

Outro ponto importante é a retomada da integração entre a base e a equipe principal. Depois das promoções de André, Gui Negão e Dieguinho em 2025, nomes como Yago Mello, Iago Machado, Luizinho e Matheus Corrêa também tiveram oportunidades no profissional nesta temporada, reforçando o processo de formação de atletas para o clube.

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