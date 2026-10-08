Corinthians avalia Zubeldía, mas mantém Ramón Díaz como prioridade

O Corinthians segue com Ramón Díaz como principal alvo para assumir o comando técnico da equipe após a demissão de Fernando Diniz. Apesar da preferência pelo argentino, a diretoria também buscou informações sobre Luis Zubeldía e mantém Sylvinho entre as alternativas para a sequência da temporada.

Nas últimas horas, a informação de que Ramón Díaz está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) passou a circular nos bastidores do Parque São Jorge. O treinador recebeu uma punição de seis jogos por uma declaração feita quando ainda comandava o Internacional, ao afirmar que "futebol era para homens, não para meninas".

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A punição foi aplicada com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consiste em "atos discriminatórios, desdenhosos ou ultrajantes relacionados a preconceitos de origem étnica, raça, sexo, cor, idade ou deficiência".

Mesmo diante desse cenário, o Corinthians mantém o argentino como prioridade. Internamente, existe a possibilidade de o departamento jurídico do clube buscar uma absolvição do treinador para tentar reverter a suspensão. A situação disciplinar, portanto, é considerada um obstáculo, mas não fez a diretoria mudar seus planos até o momento.

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O Lance! apurou que Ramón Díaz tem interesse em retornar ao Corinthians e está disposto a assumir a equipe na reta final da temporada, mesmo diante da crise vivida pelo clube e da suspensão vigente.

Corinthians trabalha com alternativas no mercado

Enquanto avalia a situação de Ramón Díaz, a diretoria alvinegra também trabalha com outras possibilidades. O Corinthians buscou informações sobre Luis Zubeldía, que passou a integrar a lista de treinadores avaliados para substituir Fernando Diniz. A informação foin publciada incialmente pelo Ge.

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Outro nome considerado é o de Sylvinho, que também aparece entre as alternativas. A intenção da diretoria é manter opções encaminhadas caso a contratação de Ramón Díaz, tratado como plano A, não seja concretizada.

Apesar das consultas, a prioridade permanece inalterada. O Corinthians tem pressa para definir o novo comandante e pretende contar com um treinador o mais rápido possível, especialmente diante da sequência negativa de resultados no Campeonato Brasileiro.

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A equipe volta a campo neste domingo (11), contra o Palmeiras, no Dérbi válido pela 30ª rodada da competição. O objetivo da diretoria é ter o novo técnico à frente do time já para o clássico.

Julio Cesar, supervisor de futebol; Osmar Stábile, presidente; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa uma crise na temporada e acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após o revés diante do Internacional, pela 29ª rodada da competição.

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Nos últimos sete compromissos pelo torneio nacional, o Timão marcou apenas seis gols e sofreu 14, terminando o período com 0% de aproveitamento. Apesar das dificuldades, a equipe registrou média de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 na direção do gol. Defensivamente, permitiu 14,3 arremates dos adversários por jogo, dos quais 5,9 acertaram o alvo.

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A falta de eficiência ofensiva também ajuda a explicar o momento. Durante a sequência de derrotas, o Corinthians precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, enquanto os adversários necessitaram de apenas 7,1 tentativas para balançar as redes. Além disso, a equipe converteu somente quatro das 17 grandes chances criadas.

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Na classificação geral do Brasileirão, o clube soma 32 pontos em 29 partidas, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, o equivalente a 37% de aproveitamento. O Timão marcou 30 gols e sofreu 34, acumulando saldo negativo de quatro.

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