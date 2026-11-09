O técnico Xavi, da seleção da Holanda, comentou a ausência de Memphis Depay, do Corinthians, na convocação para a Data Fifa de novembro. O treinador destacou que o atacante precisa recuperar o ritmo de jogo para voltar a defender a Laranja Mecânica, que não conta com o jogador desde a Copa do Mundo de 2026.

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Memphis Depay, que também ficou fora da primeira lista do treinador, em setembro, está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. O atacante voltou a atuar pelo Corinthians no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, quando entrou no segundo tempo. A falta de sequência em campo foi um dos fatores considerados pela comissão técnica holandesa.

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— Não quero falar muito sobre jogadores que não estão na seleção. Mas Memphis sabe da situação; ele sabe que precisa se recuperar totalmente e jogar alguns minutos. Ele entende isso também. Mas a porta estará sempre aberta; ele tem qualidade, pode marcar gols e fazer a diferença. Decidimos agora selecionar os jogadores que estão em melhor fase — disse Xavi.

A Holanda terá dois compromissos pela Liga das Nações durante a Data Fifa de novembro. O primeiro será contra a Grécia, na sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos. Na sequência, a seleção holandesa enfrentará a Alemanha, na segunda-feira (16), também às 16h45, pela sexta e última rodada do Grupo B da competição.

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Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Koen van Weel / ANP / AFP)

Números de Memphis pela Holanda

Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda em 2025 ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 111 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 33 assistências.

O camisa 10 estreou pela seleção principal neerlandesa em 15 de outubro de 2013, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, Memphis ganhou destaque ao marcar o gol da vitória sobre a Austrália e se tornar o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante a campanha, também marcou contra o Chile e terminou indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da competição, conquistado por Paul Pogba.

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Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, Memphis voltou a ser decisivo pela seleção neerlandesa. O atacante marcou nas oitavas de final diante dos Estados Unidos e alcançou a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da Holanda, ficando atrás apenas de Robin van Persie.

Já na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, Memphis Depay teve participação discreta. O atacante disputou três partidas, todas saindo do banco de reservas, e acumulou apenas 51 minutos em campo, com uma assistência. Durante o torneio, registrou médias de 8,3 ações com a bola, cinco passes certos e 0,7 passes decisivos por jogo, além de receber um cartão amarelo e terminar com nota média de 6,43 no Sofascore. Na partida que culminou na eliminação dos neerlandeses na segunda fase, o jogador sequer saiu do banco de reservas.

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