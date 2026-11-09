Seedorf quebra rotina e aproxima psicóloga do elenco do Corinthians

Em meio à luta contra o rebaixamento, o Corinthians busca, além de soluções dentro das quatro linhas, fortalecer o aspecto mental do elenco. A pedido do técnico Clarence Seedorf, a psicóloga Anahy Couto ganhou ainda mais espaço no dia a dia da equipe alvinegra.

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O Lance! ouviu pessoas que acompanham a rotina do clube e apurou que, desde a chegada do treinador neerlandês, a profissional passou a ter uma participação integral nas atividades do departamento de futebol. A mudança inclui o acompanhamento de treinamentos, análises de vídeos, preleções e partidas, ampliando sua presença na preparação dos jogadores.

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Internamente, a nova dinâmica é considerada incomum em comparação com o funcionamento de departamentos de futebol de outros clubes brasileiros. A avaliação de pessoas próximas ao cotidiano alvinegro é de que a psicóloga esportiva passou a ter uma participação mais ativa e próxima da comissão técnica e dos atletas.

A mudança não se limita aos atendimentos individuais realizados pela profissional. A proposta é que Anahy esteja presente em diferentes momentos da preparação, acompanhando desde as atividades no CT Joaquim Grava até os compromissos oficiais da equipe.

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A participação nas análises de vídeos e nas preleções também faz parte dessa dinâmica. A presença nesses ambientes permite que a psicóloga acompanhe diretamente a preparação coletiva e as orientações transmitidas pela comissão técnica, além de observar o comportamento do grupo durante as atividades.

Anahy Couto conversa com Fabrizio Angileri durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A iniciativa ocorre em um momento de pressão sobre o elenco. O Corinthians enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro e tenta se afastar da zona de rebaixamento nas rodadas finais. Nesse cenário, Seedorf considera o fortalecimento mental um dos pontos importantes para a recuperação da equipe.

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Desde sua apresentação, o treinador deixou claro que a preparação psicológica seria uma das prioridades de seu trabalho. Na ocasião, destacou que a intensidade exigida dos jogadores não deveria estar restrita apenas ao desempenho físico.

— A coragem que temos que mostrar e a vontade, união que precisamos ter, além da intensidade. Seja como jogador ou treinador, meus times têm que ter intensidade no treinamento. Não só intensidade física, mas intensidade mental. Depois as coisas saem. Quem trabalha bem é questão de tempo, mas a gente sabe que tempo aqui não tem — disse Clarence Seedorf em sua apresentação.

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Trabalho psicológico ganha importância na luta contra o rebaixamento

A preocupação com o aspecto mental voltou a ser abordada por Clarence Seedorf após a vitória do Corinthians sobre o Mirassol, por 2 a 0, na Neo Química Arena. Na ocasião, o treinador explicou que recuperar a confiança dos jogadores exige um processo contínuo, especialmente diante dos resultados negativos acumulados pela equipe.

— Desde o primeiro dia que cheguei, conversamos bem claro sobre o caminho que temos que tomar. É um grupo que já ganhou, tem experiência, jogar finais. Essa consciência é que a gente trabalha muito. Essa confiança como grupo. Essa é a parte mais difícil… Eu passei por esses momentos na minha carreira. É trabalho. A mentalidade é que eu não esqueci de jogar futebol. É uma luta mental. É só um trabalho, igual ir à academia fazer musculação. Precisamos trabalhar a mente. É um processo. Estou muito orgulhoso desse grupo — disse Seedorf após a vitória diante do Mirassol.

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A participação de Anahy Couto também foi destacada publicamente pelos próprios jogadores. O lateral-esquerdo Matheus Bidu, que ganhou espaço no setor ofensivo com o treinador neerlandês, ressaltou a importância do acompanhamento psicológico durante a fase delicada vivida pelo clube.

O jogador explicou que a profissional tem contribuído para aliviar a pressão sobre os atletas e destacou a relação entre o trabalho desenvolvido pela psicóloga e a postura adotada por Seedorf no cotidiano da equipe.

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— Ressaltando, também, que o trabalho da doutora está sendo extremamente importante. A gente sabe que está passando por uma fase delicada e, nesse momento, tem que manter a cabeça firme. Como o André falou, o professor vem nos passando bastante positividade, muita alegria. Ele foi atleta, então sabe lidar com a pressão. Isso está sendo muito importante para nós, e ele está procurando extrair o nosso melhor. A psicóloga também ajuda bastante no dia a dia, conversando com o atleta e deixando-o um pouco mais leve. Porque a gente sabe que pressão sempre vai ter. Com a camisa do Corinthians, sempre vai ter pressão. Porém, em um momento delicado como esse, a gente tem que manter a cabeça firme para poder passar por qualquer tipo de situação — afirmou Matheus Bidu em entrevista coletiva.

Anahy Couto chegou ao Corinthians em janeiro de 2024 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Conheça o currículo de Anahy Couto, psicóloga do Corinthians

Formada em Psicologia pela Universidade São Judas Tadeu, onde estudou entre 1993 e 1997, Anahy Couto possui especialização em Psicologia do Esporte pelo Conselho Federal de Psicologia, registrada em 2004. Em sua formação, também constam estudos em liderança e inovação pelo MIT Professional Education, entre 2020 e 2021, além de educação executiva em Direito Digital pelo Insper, entre 2019 e 2020.

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Antes da chegada ao Corinthians, em 2024, a psicóloga teve uma passagem de 13 anos pelo São Paulo. Além disso, atuou no Comitê Olímpico Brasileiro, entre 2006 e 2007, com atividades ligadas à psicologia e ao desenvolvimento de atletas. Seu currículo também inclui experiência no handebol masculino, com atuação junto à Seleção Brasileira.

Fora do ambiente esportivo, Anahy Couto também trabalhou como professora convidada em instituições de ensino, ministrando conteúdos relacionados à inteligência emocional, ao autoconhecimento e à liderança. Entre as experiências acadêmicas estão participações em cursos da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), do Insper e de outras instituições, com atividades voltadas ao desenvolvimento de profissionais e equipes.