O atacante Talles Magno foi decisivo na vitória do New York City por 1 a 0 sobre o DC United, neste domingo, pela 34ª e última rodada da temporada regular da MLS. Ex-jogador de Vasco e Corinthians, o brasileiro marcou nos minutos finais e garantiu o triunfo da equipe no encerramento da competição em 2026.

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Após a partida, Talles comemorou o gol e destacou a satisfação por terminar a temporada com uma atuação decisiva diante da torcida. O atacante também afirmou estar em boas condições físicas e projetou uma retomada mais forte do clube no próximo ano.

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— Me sinto feliz em encerrar a temporada marcando esse gol e dando uma bonita vitória para os nossos torcedores na última rodada da competição. Eu me sinto bem, em ótima forma física e pronto para contribuir. Tenho certeza que o clube vai voltar mais forte a partir do ano que vem, com muito trabalho e dedicação nesse período sem jogos — destacou.

Talles Magno comemora vitória do New York City (Foto: New York City FC)

Números de Talles Magno em 2026

Esta foi a quinta temporada de Talles Magno com a camisa do New York City. Em 2026, o atacante disputou 26 partidas, marcou seis gols e distribuiu duas assistências.

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A temporada também foi especial pela marca alcançada pelo brasileiro na Major League Soccer. Ao longo do ano, Talles chegou aos 100 jogos disputados na principal liga de futebol dos Estados Unidos.

O atacante agora terá o período sem partidas para se preparar para a próxima temporada, com a expectativa de ajudar o New York City a voltar mais forte em 2027.