Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Em baixa no Internacional, zagueiro emprestado pelo Corinthians é convocado

Félix Torres defenderá a seleção do Equador nos amistosos da Data Fifa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/11/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Torcedor exibe a bandeira do Equador antes do jogo contra o México, no Estádio Azteca
Torcedor exibe a bandeira do Equador antes do jogo contra o México, no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

O zagueiro Félix Torres, emprestado pelo Corinthians ao Internacional, foi convocado pelo técnico Marcelo Gallardo para defender a seleção do Equador nos dois últimos amistosos da Data Fifa de novembro, contra Costa Rica e Bolívia.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A convocação acontece em um momento de baixa do defensor no Internacional. Após receber críticas por falhas nas partidas contra Athletico-PR, Santos e Mirassol, o equatoriano perdeu espaço na equipe e não foi relacionado para os últimos três compromissos do Colorado, diante de Botafogo, Fluminense e Coritiba.

continua após a publicidade

Apesar do momento ruim no clube gaúcho, Félix Torres segue recebendo oportunidades na seleção equatoriana. Convocado desde 2019, o defensor disputou as duas últimas edições da Copa do Mundo: em 2022, no Catar, e em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Pela seleção do Equador, Félix Torres acumula 52 partidas, sendo 45 como titular, com cinco gols e duas assistências. Segundo dados do Sofascore, o zagueiro registra médias de 0,9 desarme, 1,1 interceptação, 3,3 cortes e 5,7 contribuições defensivas por jogo.

continua após a publicidade

O defensor também apresenta 60% de eficiência nos duelos, 64% nas disputas aéreas, 84% de acerto nos passes e 52% nos lançamentos longos, além de cometer 0,6 falta por partida. Sua nota média na plataforma é de 7,05.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Números Félix Torres pelo Internacional

  1. 28 jogos (21 titular)
  2. 2 gols
  3. 0.9 desarmes por jogo
  4. 1.4 interceptações por jogo
  5. 3.4 cortes por jogo
  6. 57% de eficiência nos duelos
  7. 60% de eficiência nos duelos aéreos
  8. 0.9 faltas por jogo
  9. 6.1 contribuições defensivas por jogo
  10. 83% de acerto no passe
  11. 39% de acerto no passe longo
  12. Nota Sofascore 6.73
Félix Torres no banco do São Paulo FC, vestindo jaqueta vermelha com listras brancas do Internacional.
Félix Torres vive momento ruim no Internacional e não é relacionado há três partidas (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Passagem pelo Corinthians 

O jogador foi contratado em 2024 como uma das primeiras negociações da gestão de Augusto Melo. Na ocasião, o Corinthians anunciou um contrato com o zagueiro válido até 31 de dezembro de 2027. Cabe ressaltar que o clube atrasou pagamentos ao Santos Laguna e sofreu um transfer ban em agosto do ano passado. A dívida foi quitada em janeiro deste ano, o que permitiu o encerramento da punição.

continua após a publicidade

Félix Torres disputou 80 partidas pelo Corinthians nas temporadas de 2024 e 2025. No período, o zagueiro marcou um gol e não registrou assistências. Em 2024, foram 52 jogos, sem participações diretas em gols, além de quatro cartões amarelos e nenhuma expulsão.

Já em 2025, o equatoriano entrou em campo 28 vezes, marcou seu único gol pelo clube e recebeu sete cartões amarelos e dois vermelhos. Somando as duas temporadas, Félix Torres acumula 11 cartões amarelos e duas expulsões com a camisa do Corinthians.

continua após a publicidade

No começo deste ano, o zagueiro foi emprestado ao Internacional e voltou a trabalhar com Fabinho Soldado, que ocupava um cargo na diretoria do Corinthians até o ano passado.

O zagueiro iniciou sua carreira no Alianza de Pailón, clube de sua cidade natal: San Lorenzo. Passou por Galácticos e LDU Portoviejo antes de chegar ao Barcelona de Guaiaquil, uma das equipes mais tradicionais do Equador. Em 2019, foi transferido ao Santos Laguna, do México, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Memphis e Max, pilotos de corrida, segurando camisa com MEMPHIS e Ezze Seguros.

Corinthians

Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de Memphis

Há 12 horas
Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians

Corinthians volta a atrasar pagamento milionário à União

Há 14 horas
Memphis durante aquecimento

Corinthians

Chances de rebaixamento do Corinthians passam de 50%

Há 1 dia
Dois jogadores do Corinthians em campo, camisa branca com patrocínios, durante partida noturna com torcedores ao fundo.

Corinthians

Corinthians conhece datas e horários dos dois últimos jogos no Brasileirão

Há 1 dia
Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Futebol Nacional

Com Chapecoense já rebaixada, Remo e Grêmio lideram probabilidades de queda no Brasileirão

Há 1 dia
Corinthians x Portuguesa: atacante do Corinthians com colete branco avança com a bola, cercado por jogadores do Portuguesa.

Corinthians

Corinthians x Portuguesa: veja placar, quem marcou e os gols do jogo-treino

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabigol com a camisa do Corinthians

Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidor

Pedro Milans (Corinthians) disputa a bola contra adversário em partida de futebol.

Por que Pedro Milans bebeu vinagre durante São Paulo x Corinthians?

Grupo de jogadores do Corinthians treinando em campo, com uniforme marsala e shorts pretos.

Corinthians pode ter até nove desfalques no retorno da Data Fifa

O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Lucas, jogador de futebol, celebra em campo com camisa branca, arquibancadas vazias ao fundo.

Joia do Corinthians supera marca de Endrick na Neo Química Arena

Fabrizio Angileri em campo, camisa listrada preta e branca com emblema do time, durante a partida.

De esquecido à 'bola do jogo': Angileri recupera espaço no Corinthians

Yuri Alberto foi expulso após entrada em

Yuri Alberto é denunciado por expulsão e pode pegar punição pesada no STJD

André pode deixar o Corinthians (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians: CBF esclarece caso Danilo e mantém André na Seleção Brasileira

Yuri Alberto, jogador de camisa listrada preta e branca, recebe cartão vermelho de árbitro durante a partida.

STJD pede imagens e Yuri Alberto pode sofrer nova punição

Rodrigo Garro, em camisa listrada preto e branco com patrocínio Shopee, em campo sob chuva.

Corinthians confirma lesão de Rodrigo Garro após clássico contra o São Paulo

Jogador de futebol em camisa listrada preto e branco, em campo durante a partida.

Corinthians se vê 'prejudicado' no caso Danilo e avalia pedir dispensa de André da Seleção

Jornalista criticou diretamente a permanência de Memphis no Timão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Vessoni detona Memphis após São Paulo x Corinthians: 'Não se toca'

Árbitro em uniforme verde-limão conversa com jogadores de time listrado junto à linha lateral.

Claus explica expulsões de Yuri Alberto e meia do Corinthians em clássico