O zagueiro Félix Torres, emprestado pelo Corinthians ao Internacional, foi convocado pelo técnico Marcelo Gallardo para defender a seleção do Equador nos dois últimos amistosos da Data Fifa de novembro, contra Costa Rica e Bolívia.

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A convocação acontece em um momento de baixa do defensor no Internacional. Após receber críticas por falhas nas partidas contra Athletico-PR, Santos e Mirassol, o equatoriano perdeu espaço na equipe e não foi relacionado para os últimos três compromissos do Colorado, diante de Botafogo, Fluminense e Coritiba.

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Apesar do momento ruim no clube gaúcho, Félix Torres segue recebendo oportunidades na seleção equatoriana. Convocado desde 2019, o defensor disputou as duas últimas edições da Copa do Mundo: em 2022, no Catar, e em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Pela seleção do Equador, Félix Torres acumula 52 partidas, sendo 45 como titular, com cinco gols e duas assistências. Segundo dados do Sofascore, o zagueiro registra médias de 0,9 desarme, 1,1 interceptação, 3,3 cortes e 5,7 contribuições defensivas por jogo.

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O defensor também apresenta 60% de eficiência nos duelos, 64% nas disputas aéreas, 84% de acerto nos passes e 52% nos lançamentos longos, além de cometer 0,6 falta por partida. Sua nota média na plataforma é de 7,05.

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Números Félix Torres pelo Internacional

28 jogos (21 titular) 2 gols 0.9 desarmes por jogo 1.4 interceptações por jogo 3.4 cortes por jogo 57% de eficiência nos duelos 60% de eficiência nos duelos aéreos 0.9 faltas por jogo 6.1 contribuições defensivas por jogo 83% de acerto no passe 39% de acerto no passe longo Nota Sofascore 6.73

Félix Torres vive momento ruim no Internacional e não é relacionado há três partidas (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Passagem pelo Corinthians

O jogador foi contratado em 2024 como uma das primeiras negociações da gestão de Augusto Melo. Na ocasião, o Corinthians anunciou um contrato com o zagueiro válido até 31 de dezembro de 2027. Cabe ressaltar que o clube atrasou pagamentos ao Santos Laguna e sofreu um transfer ban em agosto do ano passado. A dívida foi quitada em janeiro deste ano, o que permitiu o encerramento da punição.

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Félix Torres disputou 80 partidas pelo Corinthians nas temporadas de 2024 e 2025. No período, o zagueiro marcou um gol e não registrou assistências. Em 2024, foram 52 jogos, sem participações diretas em gols, além de quatro cartões amarelos e nenhuma expulsão.

Já em 2025, o equatoriano entrou em campo 28 vezes, marcou seu único gol pelo clube e recebeu sete cartões amarelos e dois vermelhos. Somando as duas temporadas, Félix Torres acumula 11 cartões amarelos e duas expulsões com a camisa do Corinthians.

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No começo deste ano, o zagueiro foi emprestado ao Internacional e voltou a trabalhar com Fabinho Soldado, que ocupava um cargo na diretoria do Corinthians até o ano passado.

O zagueiro iniciou sua carreira no Alianza de Pailón, clube de sua cidade natal: San Lorenzo. Passou por Galácticos e LDU Portoviejo antes de chegar ao Barcelona de Guaiaquil, uma das equipes mais tradicionais do Equador. Em 2019, foi transferido ao Santos Laguna, do México, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.