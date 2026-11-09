STJD pune Yuri Alberto, que vira desfalque no Corinthians
Atacante ficará fora dos próximos dois jogos do Timão pelo Brasileirão
O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão após a expulsão no clássico contra o São Paulo, disputado na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com a decisão, o camisa 9 será desfalque nos confrontos diante de Botafogo e Atlético-MG.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Yuri Alberto foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 254, que trata de "praticar jogada violenta", prevê suspensão de uma a seis partidas. Já o artigo 258, referente a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", também estabelece punição de uma a seis partidas. Neste último, o atacante foi enquadrado pelo chute dado na bandeirinha de escanteio após receber o cartão vermelho.
Durante o julgamento, a defesa do Corinthians argumentou que Yuri Alberto não teve a intenção de machucar Ferreirinha, do São Paulo, mas apenas disputar a bola. Os advogados solicitaram a aplicação da pena mínima de uma partida, pedido que foi aceito pelos auditores.
No entanto, o atacante recebeu mais um jogo de suspensão pelo chute na bandeirinha de escanteio. Os auditores entenderam que a atitude contrariou a ética desportiva e aplicaram uma nova punição.
Como as suspensões foram aplicadas por infrações diferentes, Yuri Alberto terá que cumprir dois jogos de afastamento. Dessa forma, o atacante ficará fora das partidas contra Botafogo e Atlético-MG, ambas pelo Campeonato Brasileiro.
Matheus Pereira é advertido
Além de Yuri Alberto, o meia Matheus Pereira também foi julgado pela expulsão no clássico contra o São Paulo. O jogador foi denunciado no artigo 258 do CBJD, que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva e prevê suspensão de uma a seis partidas.
No julgamento, Matheus Pereira recebeu uma partida de suspensão, mas a punição foi convertida em advertência. Dessa forma, o meio-campista ficará fora apenas do confronto contra o Botafogo, quando cumprirá a suspensão automática pela expulsão no clássico diante do São Paulo.
Corinthians
Técnico da Holanda explica ausência de Memphis Depay em convocaçãoHá 1 hora
Futebol Internacional
Talles Magno marca no fim, garante vitória do New York City e fecha temporada na MLSHá 2 horas
Corinthians
Em baixa no Internacional, zagueiro emprestado pelo Corinthians é convocadoHá 5 horas
Corinthians
Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de MemphisHá 17 horas
Corinthians
Corinthians volta a atrasar pagamento milionário à UniãoHá 20 horas
Corinthians
Chances de rebaixamento do Corinthians passam de 50%Há 1 dia
Mais LANCE!