STJD pune Yuri Alberto, que vira desfalque no Corinthians

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão após a expulsão no clássico contra o São Paulo, disputado na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com a decisão, o camisa 9 será desfalque nos confrontos diante de Botafogo e Atlético-MG.

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Yuri Alberto foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 254, que trata de "praticar jogada violenta", prevê suspensão de uma a seis partidas. Já o artigo 258, referente a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", também estabelece punição de uma a seis partidas. Neste último, o atacante foi enquadrado pelo chute dado na bandeirinha de escanteio após receber o cartão vermelho.

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Durante o julgamento, a defesa do Corinthians argumentou que Yuri Alberto não teve a intenção de machucar Ferreirinha, do São Paulo, mas apenas disputar a bola. Os advogados solicitaram a aplicação da pena mínima de uma partida, pedido que foi aceito pelos auditores.

No entanto, o atacante recebeu mais um jogo de suspensão pelo chute na bandeirinha de escanteio. Os auditores entenderam que a atitude contrariou a ética desportiva e aplicaram uma nova punição.

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Como as suspensões foram aplicadas por infrações diferentes, Yuri Alberto terá que cumprir dois jogos de afastamento. Dessa forma, o atacante ficará fora das partidas contra Botafogo e Atlético-MG, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Matheus Pereira recebeu advertência no STJD e cumprirá apenas a suspensão automática (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Matheus Pereira é advertido

Além de Yuri Alberto, o meia Matheus Pereira também foi julgado pela expulsão no clássico contra o São Paulo. O jogador foi denunciado no artigo 258 do CBJD, que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva e prevê suspensão de uma a seis partidas.

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No julgamento, Matheus Pereira recebeu uma partida de suspensão, mas a punição foi convertida em advertência. Dessa forma, o meio-campista ficará fora apenas do confronto contra o Botafogo, quando cumprirá a suspensão automática pela expulsão no clássico diante do São Paulo.