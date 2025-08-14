Corinthians estuda recorrer à Fifa por suspeita de ‘ponte’ na saída de Kauê Furquim

O Corinthians promete buscar todas as alternativas cabíveis na Fifa para impedir a saída de Kauê Furquim ao Bahia. O clube soteropolitano pagou uma multa de R$ 14 milhões e contratou a joia de 16 anos, considerada uma das maiores promessas das categorias de base do Timão.

Em abril deste ano, o jogador assinou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. A multa para fora do país estava avaliada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões na cotação atual). Entretanto, na legislação atual, o valor para negociações domésticas é duas mil vezes o salário do atleta e, portanto, custou R$ 14 milhões aos cofres do clube baiano.

O Bahia faz parte do City Football Group (CFG), grupo formado pela Abu Dhabi United Group em liderado por Mansour bin Zayed Al Nahyan e presidido por Khaldoon Al Mubarak. O conglomerado detém 14 times de futebol ao redor do mundo, o principal deles é o Manchester City, da Inglaterra.

Internamente, a diretoria do Corinthians acredita que a contratação teve o objetivo de levar Kauê Furquim ao Manchester City, usando o Bahia como intermediário para baratear a aquisição de uma das principais joias da base do Timão e pretende levar o caso a Fifa.

"Transferências-Pontes"

Tanto o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF) da CBF quanto o Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RSTP) da FIFA preveem dispositivos contra as chamadas 'transferências-ponte'

A prática ocorre quando um jogador é transferido de um clube para um terceiro clube com o intuito de ser posteriormente transferido para um clube final. Esse processo visa contornar regulamentos ou leis aplicáveis, como compensações de formação ou mecanismos de solidariedade, ou para fraudar terceiros. O Corinthians alega que a negociação de Kauê Furquim se enquadra nesse caso. Se o clube comprovar a irregularidade, poderia receber uma compensação financeira.

O Artigo 34 da RNRTAF estabelece que, se um jogador é registrado definitivamente por um clube e, em menos de 16 semanas, é registrado por outro clube sem ter participado de competições oficiais ou sem motivo esportivo relevante, isso configura suspeita de transferência ponte.

No RTSP da Fifa, há regulamentações específicas sobre transferências ponte (bridge transfers), estabelecidas no Artigo 5, que vigora desde 2020. Assim como a CBF, possui um prazo de 16 semanas e podem acontecer sanções.