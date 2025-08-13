Vitinho relembra Seedorf e projeta parceria com Memphis no Corinthians

Vitinho foi apresentado nesta quarta-feira (13) como novo jogador do Corinthians. O atacante de 31 anos concedeu entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava e falou sobre a expectativa em defender o novo clube. Entre tantos assuntos, o jogador falou sobre Memphis, e relembrou outro companheiro holandês: Seedorf.

Vitinho lamenta baixas de Memphis e Yuri e projeta estreia no Corinthians

Vitinho jogou com o craque até 2013, quando defendia as cores do Botafogo, e juntos conquistaram o Campeonato Carioca daquele ano. O atacante fez uma boa parceria com Seedorf, e teve uma relação marcada por muitos conselhos do ex-jogador. O novo reforço do Corinthians relembrou o momento e valorizou a experiência de atuar com Memphis.

— Foi um momento incrível, para mim, ter jogado com o Seedorf, e agora também em estar jogando com o Memphis. A expectativa é sempre de jogar com todos, mas quando se trata também de um estrangeiro que vem para o país, para conhecer nossa cultura e o nosso jogo, é fantástico — disse o novo jogador do Timão.

Vitinho defendeu o Botafogo em 2013 (Foto: Ricardo Ramos/ LANCE!Press)

Futura parceria

Com 31 anos, Vitinho chega em um novo momento para o clube alvinegro. O jogador foi um pedido de Dorival Júnior, que buscava um atacante que atuasse pelos lados do campo. O atacante valorizou Memphis e projetou a parceria com o companheiro

— É indiscutível falar da qualidade técnica do Memphis. Dentro de campo vamos procurar se entender, eu sei o jogador que ele é, a personalidade que ele é, e meu trabalho vai ser também colocar ele nestas situações para que ele desenvolva mais o jogo dele e faça muitos gols para nós — disse o atacante.

