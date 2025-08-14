menu hamburguer
Marca de cosméticos estreia no esporte com patrocínio ao Corinthians feminino

Vizzela investe pela primeira vez em uma equipe do país

Primeira parceria da Vizzela no esporte é com o futebol feminino do Corinthians (Foto: Divulgação)
Primeira parceria da Vizzela no esporte é com o futebol feminino do Corinthians (Foto: Divulgação)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
14:33
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Vizzela, marca brasileira de cosméticos 100% vegana e cruelty free, anunciou sua entrada no universo esportivo. A empresa fechou acordo de patrocínio com o time feminino do Corinthians.

O movimento marca a primeira iniciativa da Vizzela no esporte e a coloca entre as poucas empresas do setor de beleza a investir diretamente no futebol feminino. Além disso, trata-se da primeira marca de cosméticos a estampar sua marca na equipe corintiana.

— Entrar no esporte é um movimento inédito e estratégico para a Vizzela. O futebol feminino tem crescido exponencialmente no Brasil e representa exatamente o tipo de força feminina que queremos amplificar. As ‘Brabas’ do Corinthians são símbolo disso, e essa parceria nos ajuda a conectar a marca com novos públicos, além de reforçar nossos valores — afirma Aline Waiser, diretora de marketing da Vizzela.

O patrocínio terá duração de um ano e inclui visibilidade da marca no uniforme oficial das jogadoras, presença nas redes sociais do clube, backdrop em coletivas de imprensa, placas no CT do futebol feminino e ativações especiais em dias de jogo. A marca também prepara ações exclusivas para a torcida, como brindes, espaços de beleza e conteúdos digitais pensados especialmente para conectar o mundo da maquiagem com a emoção do esporte.

Marca de maquiagem e skincare une forças com as “Brabas” do Timão (Foto: Divulgação/Corinthians)
Ainda em fase de aproximação com as jogadoras, a Vizzela estuda futuras ações de cocriação e parcerias mais próximas com atletas. Este é o terceiro patrocinador a chegar ao Corinthians nesta temporada.

— “Honrados em ter mais uma patrocinadora que vai empoderar o excelente trabalho do futebol feminino do Corinthians. As Brabas geram um engajamento muito relevante e é importante uma marca desse segmento entender e confiar parte de sua estratégia numa plataforma de marketing e comunicação forte como a nossa. Estão conectando dois territórios apaixonantes para seu público-alvo — comenta Vinicius Manfredi, superintendente de Marketing do Alvinegro.

