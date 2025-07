Após a repercussão negativa nas redes sociais, a participação de André Vinicius no amistoso entre Corinthians Legends e Boca Legends, no Mercado Livre Arena Pacaembu, foi cancelada em comum acordo com os organizadores. A informação foi inicialmente publicada pelo site "Meu Timão".

Cria das categorias de base do Corinthians, o André Vinicius é filho de André Negão, conselheiro vitalício do clube, ex-vice-presidente e figura tradicional na política do Parque São Jorge. Com poucas oportunidades no elenco profissional, o defensor teve uma passagem discreta pelo time principal.

Sua estreia ocorreu em setembro de 2011, em um amistoso diante do Grêmio Osasco. Já sua última aparição aconteceu em janeiro de 2013, no empate com o Paulista pelo Campeonato Paulista. Comandado por Tite na época, André Vinicius disputou apenas duas partidas oficiais pelo time principal.

Durante o período em que esteve vinculado ao Corinthians, passou por diversos empréstimos. No total, defendeu dez clubes diferentes, incluindo duas passagens pelo Paraná, três pelo Bragantino e outras por Portuguesa, Nacional-SP, Grêmio Osasco, CRB e até o Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal.

O ex-zagueiro de 33 anos está sem clube desde 2020, quando deixou o Oeste.

André Vinicius deixou o Corinthians em 2013 (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)

Sobre Corinthians Legends x Boca Legends

O confronto reunirá nomes históricos das campanhas vitoriosas do Corinthians, com destaque para campeões da Libertadores de 2012. Estão confirmadas as presenças de ídolos como Fábio Santos, Alessandro, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Jorge Henrique, Luis Ramírez e Júlio César. A principal expectativa recai sobre Emerson Sheik, autor dos dois gols na final continental contra o Boca.

Do lado argentino, a equipe do Boca Legends contará com ex-jogadores que também marcaram época com a camisa azul e amarela. Entre os nomes divulgados estão Rolando Schiavi, Basualdo, Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño e Pablo Mouche — alguns deles presentes justamente na decisão contra o Corinthians, há 13 anos.

As entradas estão sendo comercializadas através do site feito para divulgar o amistoso: https://www.reencontrodegigantes.com.br/.

Os ingressos variam de R$ 120 (inteira), no Setor Norte, antiga arquibancada da Charles Miller, até R$ 375 (inteira), nas Cadeiras Cobertas, localizadas ao lado do campo. A meia-entrada está disponível para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, além de jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. O benefício garante 50% de desconto, mediante apresentação de documentação comprobatória.

Apesar de envolver ex-jogadores do clube, o amistoso não é promovido diretamente pelo Corinthians. O evento é organizado por uma empresa que recebeu autorização da diretoria alvinegra para utilizar a marca e convidar os atletas.