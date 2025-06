Corinthians demonstra interesse por atacante ex-Bahia

O Corinthians pretende se reforçar para a segunda metade desta temporada. De olho no mercado, o clube demonstrou interesse pelo atacante Biel, ex-Bahia e atualmente atleta do Sporting, de Portugal. A informação foi divulgada inicialmente pelo "UOL".

Com um orçamento limitado, a diretoria alvinegra pretende agir com objetividade nesta janela. Por isso, o Corinthians já comunicou ao clube português o interesse em contar com o atleta por empréstimo, sem custos por transferência. O jogador, por sua vez, reagiu de forma positiva ao interesse do Alvinegro paulista.

Biel está na mira do Corinthians (Foto: Reprodução/ Instagram)

O Timão, no entanto, não é o único de olho no atacante. São Paulo, Vasco e Atlético-MG também estão interessados no jogador de 24 anos.

O atleta se juntou ao Sporting no começo do ano, porém não teve muitas oportunidades, disputando apenas sete jogos. Caso a contratação avance e se concretize, Biel voltará ao Brasil após atuar por clubes como Bahia e Fluminense.

Corinthians ainda busca por novas contratações

O Corinthians não deve se limitar a Biel como uma das possíveis contratações. O clube deve buscar alternativas com prioridade para atacantes de lado, porém focando em jogadores em fim de contrato ou disponíveis por empréstimo.

— O que nós temos que ter é a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano praticamente, ele veio sendo alterado e acrescentando boas peças. É um grupo totalmente formado? Ainda não. Nós temos que ter essa consciência — disse o técnico Dorival Júnior em maio.

O Corinthians chegou a negociar com Igor Vinicius, ex-São Paulo, mas o jogador acabou acertando com o Santos. Outro atleta sondado foi David Pastor, do Farense, de Portugal, mas a negociação depende da rescisão do atleta com a equipe