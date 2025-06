Atacante do Sporting, Biel, é consultado pelo São Paulo

Biel, atacante do Sporting, foi consultado pelo São Paulo durante o processo de avaliação de possíveis reforços para a atual janela de transferências. O Lance! apurou, embora o nome tenha sido citado internamente, não houve até o momento nenhuma proposta oficial pelo jogador.

A ideia da diretoria seria buscar um empréstimo, dentro de um planejamento financeiro cauteloso. O Tricolor tem adotado uma postura conservadora no mercado, em razão do momento econômico do clube, e procura atletas que possam chegar com custos reduzidos e salários compatíveis com a realidade atual. Reforçar o setor ofensivo está entre as prioridades da comissão técnica para o segundo semestre.

O Sporting também foi procurado por outros clubes interessados em Biel, o que pode aumentar a concorrência e influenciar na avaliação das propostas que venham a surgir. Aos 24 anos, o atacante possui características que se alinham ao perfil buscado pelo São Paulo, mas, até agora, nenhuma oferta formal foi apresentada.

Quem é Biel, do Sporting?

Meia-atacante de origem, Biel chegou ao time português nesta temporada. Natural do Ceará, foi revelado nas categorias de base do Fluminense, onde chegou aos 12 anos. Antes de se transferir para o futebol europeu, teve passagens por clubes como Grêmio e Bahia.

Em 3 de fevereiro de 2025, assinou contrato de quatro anos e meio com o Sporting, em uma negociação avaliada em aproximadamente 8 milhões de euros.