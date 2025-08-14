Dorival Júnior encontra alternativas em meio a desfalques no Corinthians

Dorival Júnior segue com dificuldades para escalar o Corinthians. Nesta quarta-feira (13), o clube alvinegro comunicou que Yuri Alberto passou por uma cirurgia para reparação da hérnia inguinal e se tornou mais uma baixa para o treinador. Uma delas, talvez não volte até o final da temporada: Carrillo.

continua após a publicidade

O peruano sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo, e o treinador declarou publicamente que não sabe se o volante retorna nesta temporada. Entretanto, Dorival Júnior ganhou duas opções para a vaga. Vitinho chegou para atuar no ataque, mas revelou que também pode jogar no meio-campo.

— Passei o primeiro turno todo do campeonato árabe na posição que o Carrillo está jogando. No início foi bem difícil, mas com o tempo fui me adaptando e entendendo a função. Tive essa experiência e, se houver oportunidade, posso desempenhar esse papel. Sei que é uma imposição diferente do que estão acostumados, mas fiquei feliz pela oportunidade. Se o professor Dorival precisar que eu faça a meia, estou à disposição — disse o jogador do Corinthians em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

continua após a publicidade

O reforço não atua há dois meses, desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Ele começou a se preparar com o grupo, mas ainda não sabe se estará à disposição para o jogo contra o Bahia, sábado (16), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Retorno

Outro reforço, desta vez interno, é Maycon. O jogador realizou as últimas fases de transição física e treinou com o grupo nesta quarta-feira (13). Ele sofreu uma lesão muscular na coxa na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, em julho, e não atua desde então. A tendência é que esteja à disposição nas próximas partidas.

continua após a publicidade

Meia pode retornar ao time (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Maycon nesta temporada