Lateral do Corinthians é anunciado por clube da Série B

O Criciúma anunciou a contratação de Léo Mana, que pertence ao Corinthians. O jogador de 21 anos deixa o Timão e assinou um contrato de empréstimo com o clube catarinense até o final desta temporada.

O Criciúma está na sexta colocação da Série B, com 32 pontos em 21 jogos disputados. Cria da base, Léo Mana foi promovido aos profissionais ainda em 2022, quando o Corinthians ainda era treinado por Vítor Pereira. Ao todo, o lateral-direito disputou 30 jogos.

O atleta soma bons resultados com a camisa alvinegra. Ainda na categoria de base, fez parte do elenco que conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2024. Nesta temporada, com a saída de Fagner, foi promovido ao time profissional e se tornou reserva imediato de Matheuzinho.

Léo Mana foi emprestado pelo Timão ao Criciúma (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Passagem no Corinthians

Atuou em 14 jogos neste ano, e teve muitas chances no Paulistão, quando a equipe conquistou o título do Paulistão, em cima do Palmeiras, e quebrou um jejum de seis anos sem conquistas. Entretanto, perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior, que optou por muitas vezes em colocar Félix Torres na lateral-direita ao invés de usar o garoto.

A ideia da diretoria é dar rodagem ao garoto. A oportunidade de defender um clube da Série B serve como forma de valorizá-lo. A estratégia é parecida com a adotada com João Pedro Tchoca, que defendeu o Ceará na última temporada.

