O Corinthians volta aos gramados no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marca o início do segundo semestre do Timão, e com ele, a esperança de rumos diferentes para o ano. O objetivo passa pelos pés de Rodrigo Garro, que também busca mais protagonismo.

Em 2024, foi eleito um dos melhores meias do Brasileirão e terminou a competição como líder no ranking de assistências, com dez passes para gol. Na atual temporada, sofreu com uma tendinopatia patelar no joelho direito e perdeu muitos jogos.

Foram 13 aparições em 2025, o que representa apenas 32% das partidas do Corinthians no ano. O argentino chegou a tratar a lesão crônica na Espanha, com médicos indicados por Memphis, mas ficou fora de ação entre 27 de março, na final do Paulistão, e 12 de junho, data do empate contra o Grêmio, último jogo do Timão antes da paralisação para o Mundial de Clubes.

Momento da reviravolta?

O meia se reapresentou com o elenco no último sábado (28). Com algumas restrições, o argentino treina com o grupo normalmente e é esperado nos primeiros jogos do Corinthians após o Mundial de Clubes da Fifa. Reverson Pimentel, coordenador da preparação física do Timão, falou sobre os cuidados tomados neste retorno das férias.

— Garro precisa ter um acompanhamento individual sempre. A gente controla, dosa a carga, dá força à musculatura para deixá-lo sem dor. Ele está treinando bem, fez treino com intensidade e está participando de todos os trabalhos. Ele vai precisar de cuidados principalmente na recuperação e na sequência de jogos para ser o Garro que foi em 2024 — disse em entrevista coletiva na segunda-feira (28).

Argentino está treinando normalmente com o grupo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Rodrigo Garro em 2024

62 jogos (56 titular) 13 gols 14 assistências 179 minutos para participar de gol 2.7 passes decisivos por jogo 0.3 grandes chances criadas por jogo 1.7 finalizações por jogo (0.7 no gol) 2.7 passes longos certos por jogo 47% de eficiência nos duelos 1.4 desarmes por jogo 4.3 bolas recuperadas por jogo 2.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.42

Rodrigo Garro em 2025