Lesionados do Corinthians usaram o CT nas férias para recuperação antecipada

Passados duas semanas de férias, o Corinthians se reapresentou com um departamento médico esvaziado, após sofrer com lesões no primeiro semestre. Atualmente, somente Bahia, com uma entorse no tornozelo, está fora de combate. Gui Negão e Yuri Alberto realizam transição física em campo e devem estar à disposição de Dorival Júnior até o início de agosto.

O tempo ocioso foi fundamental para a reabilitação, entretanto, o esforço dos jogadores também contribuíram para a evolução do quadro. Durante o período de férias, alguns atletas chegaram a frequentar o CT Dr. Joaquim Grava para acelerar esse processo.

Gui Negão, recém-promovido da base, foi um dos jogadores que esteve no CT Dr. Joaquim Grava durante as férias para se recuperar. O centroavante se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e está na fase final de recuperação.

Yuri Alberto, com uma fratura no processo transverso de L1 à direita, na região lombar, também frequentou o CT. O atacante também levou seu fisioterapeuta particular a Miami, onde esteve com a família de férias, para acelerar a recuperação.

Além dos atacantes, o volante Raniele, que tratava uma lesão muscular, e Gustavo Henrique, em recuperação de uma cirurgia de hérnia, realizaram atividades esporádicas durante as férias no CT Joaquim Grava e já estão novamente à disposição de Dorival Júnior.

Yuri Alberto treinou nas férias (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Cartilha e parada benéfica

A equipe de fisiologia do Corinthians entregou uma cartilha aos atletas com orientações sobre os cuidados necessários durante as férias, visando um melhor retorno. Após as duas semanas, a percepção é que a parada foi boa para recuperar os atletas do Timão.

— Acho que foi uma parada importantíssima e esse tempo foi muito benéfico em todos os sentidos. Tivemos um período para zerar o DM, que foi o que ocorreu hoje. Isso foi muito importante. Esse período é importante para a gente aprimorar as valências que precisamos trabalhar, não só a parte física, como a tática e técnica também. A parte física é a primeira. Coordenando as três valências, junto com Dorival, Lucas (Silvestre), conseguimos uma melhora em todos os sentidos — disse Celso Rezende, preparador físico do Corinthians.