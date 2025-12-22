Memphis Depay estampa noticiários da Holanda após fala polêmica

As declarações polêmicas de Memphis Depay após a conquista da Copa do Brasil repercutiram muito além das fronteiras do país. Autor do gol do título do Corinthians sobre o Vasco da Gama, no último domingo (22), o atacante virou assunto em parte do noticiário esportivo holandês ao criticar publicamente dirigentes do clube paulista e expor bastidores conturbados da gestão alvinegra.

Declarações de Memphis Depay repercutem na Holanda

Jornais como "NOS", "AD", "Nieuws" e "De Telegraaf" destacaram não apenas o desempenho decisivo do camisa 10 na final disputada no Maracanã, mas, sobretudo, o tom duro adotado pelo jogador ao comentar a situação administrativa do Corinthians. Para a mídia europeia, o contraste entre o protagonismo em campo e o desabafo fora dele chamou atenção.

Memphis Depay após Vasco x Corinthians na final da Copa do Brasil (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Segundo o "AD", Depay foi fundamental para o título ao marcar o gol da vitória por 2 a 1, resultado que garantiu o quarto troféu de Copa do Brasil ao clube. A publicação ressaltou que, mesmo orgulhoso pela conquista, o holandês direcionou críticas severas ao comando corintiano, cobrando mudanças internas e maior profissionalismo na condução do futebol.

A "NOS", emissora pública da Holanda, seguiu a mesma linha e apontou que o atacante demonstrou incômodo com o ambiente extracampo. A reportagem destacou que Depay acusou membros da diretoria de espalharem informações falsas, especialmente sobre sua situação contratual, numa tentativa de desgastar sua imagem junto à torcida.

Já o De Telegraaf deu ainda mais ênfase ao tom explosivo do discurso, classificando o atacante como "furioso" após o apito final. O jornal frisou que, apesar da comemoração pelo título inédito no clube, o jogador deixou claro que espera uma reestruturação profunda, defendendo que o Corinthians volte a brigar regularmente por títulos continentais.

O "Nieuws", por sua vez, contextualizou as falas de Depay dentro do cenário financeiro delicado vivido pelo clube paulista. A publicação lembrou que o Corinthians convive com dívidas milionárias e apontou que o holandês vê o atual momento como crítico, mas afirma não ter intenção de deixar o clube, reforçando sua identificação com a torcida.

Jogadores com Corinthians com a taça da Copa do Brasil (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press) Codigo 19/Codigo 19

Contratado em setembro de 2024, Memphis Depay soma agora dois títulos pelo Corinthians — a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista — e vive o momento mais vitorioso de sua carreira em clubes desde a passagem pelo Manchester United.

