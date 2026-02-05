menu hamburguer
Futebol Feminino

Ivana Fuso critica torcida única em Palmeiras e Corinthians: 'Isso é ridículo'

Atacante avaliou positivamente campanha das Brabas na Copa das Campeãs e falou sobre primeiro derby do ano

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
16:45
Ivana Fuso comemora gol pelo Corinthians no Paulistão Feminino. (Foto: Anderson Romão/Agência Corinthians)
Ivana Fuso comemora gol pelo Corinthians no Paulistão Feminino. (Foto: Anderson Romão/Agência Corinthians)
No próximo sábado (7), Palmeiras e Corinthians disputam a taça da Supercopa Feminina em jogo único, às 16h, na Arena Barueri. O mando de campo, definido por sorteio, gerou incômodo na atacante do Timão, Ivana Fuso — clássicos em São Paulo não permitem torcida mista por determinação do Ministério Público.

No desembarque da equipe após o retorno de Londres, onde as Brabas ficaram com o vice da Copa das Campeãs, a jogadora comentou sobre a final com torcida única do Palmeiras.

— (Apesar do vice) estou feliz e tranquila. Agora o foco é sábado. Tem essa questão da torcida única, o que, na minha opinião, é ridículo. Parece que as coisas sempre são contra nós — afirmou ela, ao Lance!.

Ivana também avaliou a campanha do Corinthians na Copa das Campeãs, que terminou com uma vitória sobre o Gotham e uma derrota para o Arsenal.

— Estou muito feliz e orgulhosa das meninas. Acho que tudo poderia ter sido diferente se tivéssemos mais tempo de preparação, inclusive física. Com a nossa torcida, se fosse no Brasil, também seria diferente. O Arsenal não aguentaria o calor. Eu mesma, quando cheguei, sofri bastante (risos). Foram muitos detalhes que acabaram favorecendo o Arsenal, mas tentamos mostrar que também estava escrito para nós. Foi decidido em um gol, e isso acontece no futebol.

Natural de Salvador (BA) e criada na Alemanha, Fuso tem passagens por Freiburg, Basel, Manchester United, Bayer Leverkusen e Birmingham, antes de retornar ao Brasil para vestir a camisa do Corinthians.

— Contra o Arsenal foi um jogaço. Se eu estivesse assistindo, ia tremer os 90 minutos. Tenho muito orgulho de cada uma das meninas, elas entregaram tudo. Claro que todo mundo quer começar jogando, mas eu controlo o que está ao meu alcance. Quando entrei, tentei ajudar, fazer minha parte, usando a experiência e o conhecimento de como as coisas funcionam lá.

A atacante também falou sobre o retorno à Inglaterra e a vitória diante do Gotham.

— Foi muito especial e emocionante voltar. Recebi muitas mensagens das meninas que jogam lá, desejando boa sorte. Antes do jogo contra o Gotham, muita gente falava que perderíamos de 3 a 0, foi bem barulhento isso (risos). Minhas amigas diziam: "vocês vão provar o contrário". E provamos. Nunca se pode duvidar da gente. O Corinthians é um clube muito grande. Nunca duvide, nunca desrespeite, porque a gente responde dentro de campo. Foi isso que aconteceu contra o Gotham — encerrou.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Gabi Zanotti of SC Corinthians celebrates scoring her team's first goal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Gotham FC and SC Corinthians at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
