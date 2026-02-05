Por onde anda Batata, ex-zagueiro do Corinthians?

Batata participou de 164 jogos pelo Corinthians e contribuiu para o sucesso do clube em um período de grandes conquistas.

Antes de chegar ao Corinthians, teve passagens por clubes como Inter de Limeira e Monterrey, onde aprimorou seu estilo de jogo.

Wanderley Gonçalves Barbosa, conhecido como Batata, foi zagueiro do Corinthians entre 1998 e 2002, destacando-se pela força física e regularidade.

Wanderley Gonçalves Barbosa, o Batata, ocupa um lugar peculiar na história do Corinthians. Longe do perfil midiático de alguns companheiros de geração, o zagueiro canhoto construiu sua carreira com base em força física, posicionamento e regularidade — qualidades que o transformaram em um nome confiável dentro de um elenco recheado de estrelas. O Lance! conta por onde anda Batata.

Natural de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, Batata iniciou sua trajetória profissional ainda muito jovem, rodando por clubes do interior paulista e do Norte do país. Antes de chegar ao Corinthians, passou por equipes como Inter de Limeira, Ituano e Remo, onde começou a ganhar destaque no futebol nacional.

A experiência no futebol mexicano, pelo Monterrey, ainda na primeira metade dos anos 1990, ajudou a moldar seu estilo de jogo mais físico e combativo, algo que se encaixaria perfeitamente no padrão exigido pelo futebol brasileiro do fim daquela década.

A chegada ao Corinthians e a consolidação em um time histórico

Batata chegou ao Corinthians em 1998, ano que marcaria profundamente a história do clube. Integrando um elenco que mesclava jogadores experientes e jovens em ascensão, encontrou um ambiente competitivo e de alta exigência.

Mesmo não sendo unanimidade imediata entre os titulares, o zagueiro rapidamente conquistou espaço. Sua versatilidade — atuando tanto pelo lado esquerdo da zaga quanto como opção em linhas defensivas mais fechadas — fez com que se tornasse presença constante nas rotações do elenco.

continua após a publicidade

Segundo dados do Almanaque do Corinthians, Batata disputou 164 partidas pelo clube, com 84 vitórias, 45 empates e 35 derrotas, números que evidenciam sua participação em um dos períodos de maior aproveitamento da história alvinegra. Ao todo, marcou 11 gols a favor — índice relevante para um zagueiro — além de um gol contra, estatística rara, mas registrada.

Títulos e papel no ciclo mais vencedor do clube

O período de Batata no Corinthians coincidiu com uma sequência histórica de conquistas. Entre 1998 e 2002, o clube empilhou troféus e se consolidou como a principal força do futebol brasileiro.

Com o zagueiro no elenco, o Corinthians conquistou:

Campeonato Brasileiro : 1998 e 1999

: 1998 e 1999 Campeonato Paulista : 1999 e 2001

: 1999 e 2001 Copa do Mundo de Clubes da FIFA : 2000

: 2000 Torneio Rio–São Paulo : 2002

: 2002 Copa do Brasil: 2002

Embora raramente figurasse como manchete, Batata foi importante sobretudo em campanhas longas, nas quais a consistência defensiva e a profundidade do elenco eram decisivas. Em muitos momentos, foi utilizado como alternativa segura para preservar titulares ou ajustar o sistema defensivo em jogos de maior exigência física.

Um zagueiro de estilo discreto e função tática clara

Dentro de campo, Batata era reconhecido pelo jogo simples e eficiente. Canhoto, tinha bom senso de posicionamento, força no jogo aéreo e capacidade de cumprir funções específicas sem comprometer o coletivo.

Não era um defensor de saída refinada, mas compensava com disciplina tática, leitura de jogo e disposição física. Esse perfil o tornou útil em um Corinthians que alternava esquemas e precisava de jogadores capazes de se adaptar rapidamente às exigências do treinador.

Por isso, mesmo sem status de ídolo popular, é frequentemente lembrado como parte importante da engrenagem que sustentou o sucesso corintiano no período.

Por onde anda Batata?

Após deixar o Corinthians em 2002, Batata seguiu carreira em outros clubes do futebol brasileiro. Passou rapidamente pelo Atlético Mineiro e pelo Brasiliense, antes de se transferir para o Náutico, onde conquistou o Campeonato Pernambucano de 2004.

Nos anos seguintes, atuou em clubes de menor projeção nacional, como Salgueiro, além de empréstimos pontuais para equipes do exterior, como o Pogon Szczecin, da Polônia, e o Central, de Pernambuco.

Fora dos campos, Batata (@batata04_) foi coordenador técnico da base do Corinthians na gestão Augusto Melo por um ano e meio, de 2024 a 2025. Foi demitido junto com o também ex-zagueiro Chicão assim que Osmar Stabile assumiu a presidência interinamente.

