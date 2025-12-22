O Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, na noite deste domingo (21), e se sagrou campeão da Copa do Brasil pela quarta vez. Depois do duelo decisivo no Maracanã, muitos torcedores do Timão mandaram um recado ao técnico Dorival Jr.

continua após a publicidade

Ao longo da temporada, o técnico Dorival Jr recebeu muitas críticas dos torcedores pela maneira do Corinthians jogar. Agora, depois de um título nacional, a relação entre treinador e torcida parece seguir um caminho diferente.

➡️Caio Ribeiro aponta erro da arbitragem na final entre Vasco e Corinthians

Nas redes sociais, muitos torcedores do Corinthians se declararam ao experiente treinador depois da conquista da Copa do Brasil. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Vasco e Corinthians pela final da Copa do Brasil (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press) Codigo 19/Codigo 19

Veja os comentários sobre o treinador

Como foi a final entre Vasco e Corinthians

Era de se esperar que, depois do jogo truncado na ida, Vasco e Corinthians fariam uma finalíssima de Copa do Brasil mais movimentada. E, ainda que não tenha sido de muitas emoções, os primeiros 48 minutos fizeram jus a uma decisão.

Bem ao estilo do seu treinador, o Corinthians de Dorival Júnior começou priorizando a solidez defensiva. O time formou com quatro jogadores em linha na defesa, dando quase nenhum espaço para a movimentação de Andrés Gomez, Coutinho, Rayan ou Nuno Moreira. Jogo pegado entre Vasco e Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Matheuzinho recebeu lançamento da esquerda na intermediária direita, e imediatamente lançou no outro lado para Yuri Alberto; o atacante enquadrou o corpo e bateu com categoria no canto esquerdo de Léo Jardim, abrindo o marcador.

A partir dos 30, o Vasco se reencontrou. Com Paulo Henrique e Rayan buscando jogadas pela extrema direita, o time de Fernando Diniz se deu conta de que, para vencer a linha de quatro defensores do Corinthians, o jeito era explorar as alas e os cruzamentos.

E foi assim, mas pelo outro lado do campo, que o time carioca chegou ao empate. Aos 40, Raniele errou passe no meio-campo, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou no segundo pau para Nuno Moreira, de cabeça, deixar tudo igual em Vasco x Corinthians.

Foi o que aconteceu aos 18. Em contragolpe de três corintianos contra dois vascaínos, Matheuzinho lançou Yuri Alberto na direita, que cruzou à meia-altura para Memphis fazer 2 a 1.

A partir daí, o Vasco foi até o fim do jogo na base da insistência. Vegetti, GB e Tchê Tchê entraram. Depois, Matheus França e David. Mas a tentativa de abafa de Fernando Diniz não foi páreo para superar a tática de Dorival Júnior em Vasco x Corinthians.