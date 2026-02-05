O patrocinador máster do Corinthians, Esportes da Sorte, exibirá uma logomarca diferente na noite desta quinta-feira (5), na partida contra o Capivariano, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. A mudança faz referência às chamadas "invasões" da torcida, termo usado para jogos fora de casa com grande presença de corintianos nas arquibancadas.

A iniciativa remete a episódios marcantes da história do clube. Um dos mais conhecidos ocorreu em 1976, quando mais de 70 mil torcedores viajaram ao Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Maracanã, vencida pelo Corinthians por 4 a 1.

Logo em homenagem ao Corinthians (Foto: Divulgação/Esportes da Sorte)

Outro momento lembrado é o Mundial de Clubes de 2000, disputado no Brasil, quando partidas no Maracanã tiveram maioria de público corinthiano durante a campanha do título contra o Vasco da Gama.

O movimento também faz referência à final do Mundial, dessa vez o de 2012, no Japão, quando cerca de 30 mil torcedores acompanharam a decisão contra o Chelsea, em Yokohama. concentrada.

Os jogadores entrarão no gramado da arena com uma estampa diferenciada no peito da camisa. A tipografia característica do Esportes da Sorte cede lugar ao tributo, mantendo suspense sobre o layout final até o momento em que os atletas subirem ao campo.

A mudança na logomarca ocorre apenas para a partida contra o Capivariano e integra uma ação pontual do patrocinador.

Corinthians em Brasília

Mais recentemente, no domingo (1º), em Brasília, torcedores do clube acompanharam a chegada da delegação e fizeram uma recepção nas imediações do hotel onde a equipe ficou concentrada antes da final da Supercopa Rei, contra o Flamengo, que garantiu o título ao Timão.

Entre ônibus de torcidas organizadas e veículos particulares, cerca de 180 ônibus partiram de São Paulo rumo à capital federal em apoio ao Corinthians.

