Dorival Júnior conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez na carreira. Neste domingo (21), o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e se tornou tetracampeão da competição. Durante a comemoração, o treinador relembrou a saída traumática da Seleção Brasileira.

O trabalho à frente da Seleção durou entre 2024 e 2025 e terminou com uma eliminação precoce na Copa América e uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Júnior chegou ao Corinthians em abril, um mês após a demissão, e falou sobre os bastidores da decisão de aceitar o convite do clube.

- Eu tinha tido aquela saída da Seleção, e minha disposição era de não trabalhar ao longo desse ano. Mas, da maneira que aconteceram essas conversas, eu tinha falado com outros clubes e não estava preparado para outro trabalho em seguida. No primeiro contato com o Fabinho, falei com minha família e decidi aceitar. Eu achava que devia uma resposta a mim mesmo, por tudo que aconteceu na Seleção: as contestações, os deboches, as brincadeiras. Às vezes, as pessoas fazem isso sem se importar com o lado pessoal das pessoas. Foi muito pesado. As contestações foram grandes, as dificuldades muito grandes, e apoio tive de poucas pessoas. Engraçado que, mesmo conhecendo minha história no futebol, poucas pessoas me estenderam a mão - disse o treinador em entrevista coletiva.

Treinador do Corinthians falou sobre a conquista (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Campanha histórica do Corinthians

O Timão chegou ao quarto título da Copa do Brasil. Nesta edição, a campanha ficou marcada pelos resultados conquistados fora de casa: foram vitórias como visitante em todas as fases da competição, contra Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O clube alvinegro foi vazado apenas três vezes ao longo do torneio.

- A campanha é histórica, mais uma vez. Assim como em 2010, quando fizemos 39 gols, recorde de gols, e nesta foi a que menos gols sofremos, ganhando de todos os adversários fora de casa. E muitas contestações, mesmo as pessoas sabendo dos problemas do Corinthians nesse processo - disse o treinador.

- A quem acreditou, muito obrigado. Àqueles que foram céticos, brincalhões, zombeteiros, só tenho a deixar uma boa noite e um agradecimento, pois isso nos motivou a melhorar e a chegar a esse título, que valoriza a comissão, a diretoria e tudo o que o torcedor fez em todos os jogos por nós - finalizou Dorival Júnior.