Mesmo com Libertadores, Corinthians mantém plano e projeta cortes

O Corinthians conquistou a Copa do Brasil neste domingo (21), ao vencer o Vasco por 2 a 1, no Maracanã. Com isso, o Timão disputará a fase de grupos da Libertadores de 2026 após três anos fora deste estágio da competição.

O plano orçamentário do clube para o próximo ano já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, mas não deve ter mudanças práticas com a competição. disputar a fase de grupos da Libertadores pode render até R$ 27,2 milhões

Em 2025, a Conmebol pagou R$ 16,4 milhões pela participação na primeira fase. Além disso, remunerou os clubes com R$ 1,8 milhão por cada vitória nessa etapa. Apesar da alta premiação, o valor não tem data para ser repassado, e a diretoria não planeja alterar a estratégia financeira por conta disso.

Presidente do Corinthians se reunirá a partir desta semana para determinar como será o planejamento para o próximo ano (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)

Economia em 2026

Com uma dívida estimada em R$ 2,7 bilhões, o Timão projeta uma redução de custos e um "enxugamento" nas despesas. A previsão da diretoria é fechar o ano no azul, com superávit de R$ 12 milhões. Entre as estratégias, está a redução dos gastos com o departamento de futebol, que devem cair de R$ 435 milhões para R$ 354 milhões.

A folha salarial do futebol terá uma diminuição aproximada de R$ 6,2 milhões por mês. Com isso, o Corinthians deve perder jogadores para a próxima temporada. Talles Magno e Romero, em fim de contrato, não devem renovar.

O Timão também busca estender os contratos de Angileri e Maycon, que se encerram ao final da temporada, mas as negociações ainda estão em andamento. Além disso, o clube deve reemprestar outras peças do elenco, como o atacante Pedro Raul e o lateral Fagner.

No planejamento, o Corinthians pretende arrecadar R$ 151 milhões com a venda de jogadores. A diretoria não descarta negociações já nesta janela de transferências. Entre os atletas mais visados pelo mercado do exterior estão Hugo Souza, Gui Negão e Yuri Alberto.