Carlos Prates estava em Lisboa e postou sobre a vitória.

Alguns dos principais lutadores brasileiros do UFC deixaram as luvas de lado para comemorar, no último domingo, o tetracampeonato do Corinthians na Copa do Brasil. Após a vitória sobre o Vasco no segundo jogo da final do torneio, os fãs de MMA foram inundados com postagens dos seus atletas prediletos.

Ex-campeão peso leve do UFC e lenda do MMA mundial, Charles ''Do Bronx'' liderou as comemorações de lutadores, usando seu Instagram para postar vídeos de comemorações do perfil oficial do Timão.

A história de Charles com o Corinthians é antiga: em 2021, na véspera de disputar o título mundial do Ultimate, ''Do Bronx'' recebeu apoio da Fiel torcida, que foi ao aeroporto lhe dar suporte antes de sua viagem a Houston. Não deu outra: após o apoio do torcedor, o brasileiro retornou para São Paulo campeão do mundo pela primeira vez. Depois disso, ele virou embaixador do Corinthians.

Seu companheiro de equipe, o peso pena Daniel Willycat também comemorou muito o tetracampeonato do Corinthians nas redes sociais.

Outro astro do UFC que comemorou muito a vitória foi o peso meio-médio Carlos Prates. Finalizando um tour na Europa em que deu seminários em cidades da Holanda, da Inglaterra e da Tchéquia, o ''Pesadelo'' estava em Lisboa, Portugal, assistindo à partida e fez questão de postar sua festa pelo título.

Recentemente, Prates foi convidado pelo próprio Corinthians para assistir a um jogo no camarote da Neo-Química Arena com matéria veiculada pelo site MMA Fighting.

Carlos Prates, do UFC, em treino com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram: @thenightmare_170)

Além deles, Melk Costa, outro peso pena de destaque do UFC, também comemorou muito a vitória do Timão, com postagem em seus stories no Instagram exaltando o tetracampeonato.

Corinthians já teve time de MMA com destaques do UFC

Em 2011, o Corinthians foi um dos pioneiros em criar uma equipe de MMA para aproveitar o boom do UFC no Brasil. De cara, o Timão conseguiu dois dos principais nomes do Ultimate na época como ''contratações'' bombásticas: o peso pesado Junior Cigano, ex-campeão da categoria, e Anderson Silva, um dos maiores lutadores da História.

Além deles, outro grande nome de expressão também é torcedor fanático do Alvinegro paulista: Alex Poatan, atual campeão meio-pesado.