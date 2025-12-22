menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Lutadores do UFC comemoram título do Corinthians na Copa do Brasil

Atletas do UFC exaltaram tetracampeonato do Corinthians nas redes sociais

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
13:52
Ex-campeão do UFC, Charles é torcedor e embaixador do Corinthians (Foto: Reprodução Twitter)
Ver Resumo da matéria por IA
Lutadores brasileiros do UFC celebraram o tetracampeonato do Corinthians.
Charles Do Bronx liderou as comemorações nas redes sociais.
Carlos Prates estava em Lisboa e postou sobre a vitória.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Alguns dos principais lutadores brasileiros do UFC deixaram as luvas de lado para comemorar, no último domingo, o tetracampeonato do Corinthians na Copa do Brasil. Após a vitória sobre o Vasco no segundo jogo da final do torneio, os fãs de MMA foram inundados com postagens dos seus atletas prediletos.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Ex-campeão peso leve do UFC e lenda do MMA mundial, Charles ''Do Bronx'' liderou as comemorações de lutadores, usando seu Instagram para postar vídeos de comemorações do perfil oficial do Timão. 

A história de Charles com o Corinthians é antiga: em 2021, na véspera de disputar o título mundial do Ultimate, ''Do Bronx'' recebeu apoio da Fiel torcida, que foi ao aeroporto lhe dar suporte antes de sua viagem a Houston. Não deu outra: após o apoio do torcedor, o brasileiro retornou para São Paulo campeão do mundo pela primeira vez. Depois disso, ele virou embaixador do Corinthians.

Seu companheiro de equipe, o peso pena Daniel Willycat também comemorou muito o tetracampeonato do Corinthians nas redes sociais.

Outro astro do UFC que comemorou muito a vitória foi o peso meio-médio Carlos Prates. Finalizando um tour na Europa em que deu seminários em cidades da Holanda, da Inglaterra e da Tchéquia, o ''Pesadelo'' estava em Lisboa, Portugal, assistindo à partida e fez questão de postar sua festa pelo título. 

Recentemente, Prates foi convidado pelo próprio Corinthians para assistir a um jogo no camarote da Neo-Química Arena com matéria veiculada pelo site MMA Fighting. 

Carlos Prates, do UFC, em treino com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram: @thenightmare_170)
Além deles, Melk Costa, outro peso pena de destaque do UFC, também comemorou muito a vitória do Timão, com postagem em seus stories no Instagram exaltando o tetracampeonato.

Corinthians já teve time de MMA com destaques do UFC

Em 2011, o Corinthians foi um dos pioneiros em criar uma equipe de MMA para aproveitar o boom do UFC no Brasil. De cara, o Timão conseguiu dois dos principais nomes do Ultimate na época como ''contratações'' bombásticas: o peso pesado Junior Cigano, ex-campeão da categoria, e Anderson Silva, um dos maiores lutadores da História.

Além deles, outro grande nome de expressão também é torcedor fanático do Alvinegro paulista: Alex Poatan, atual campeão meio-pesado.

