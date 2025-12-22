Corinthians comemora Copa do Brasil em evento fechado antes de encontro com a torcida

O elenco do Corinthians chegou na capital paulista na madrugada desta segunda-feira (22) após ser campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. A final aconteceu no Rio de Janeiro, no Maracanã. O time desembarcou em Guarulhos e foi diretamente para a Neo Química Arena, onde teriam feito uma comemoração mais privada, em um camarote - assim como aconteceu após a final do Campeonato Paulista.

Nas redes sociais, os jogadores compartilharam registros com a taça ainda no avião. Nesta segunda, a partir das 11h (de Brasília), os torcedores irão comemorar a conquista com o elenco na Neo Química Arena.

Os portões serão abertos a partir das 10h30, com entrada pela escadaria Arthur Alvim, situada na Radial, em frente à arena.

Os jogadores irão percorrer o local em um trio elétrico para saudar a Fiel e dividir a comemoração com os torcedores que acompanharam o clube do início ao fim da competição. A festa simboliza a forte ligação entre equipe e torcida, uma das principais marcas da história do Corinthians.

A celebração acontecerá no estacionamento Oeste do estádio e terá entrada gratuita, sem necessidade de retirada prévia de ingressos. O público poderá acessar o espaço até o limite de capacidade, estimado em cerca de 50 mil pessoas. Por motivos de segurança, o local será fechado assim que esse número for atingido.

