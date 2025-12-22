Com futuro incerto, Fabinho soldado ganha apoio do elenco do Corinthians

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, ainda não definiu seu futuro no clube e tem sofrido pressão interna para permanecer ou deixar o cargo. Durante a festa do título da Copa do Brasil, realizada na Neo Química Arena, a incerteza sobre sua permanência ficou evidente.

Apesar disso, o apoio do elenco ficou claro. Liderados por Gustavo Henrique, os jogadores do Timão entoaram o canto "Fica, Fabinho Soldado" durante a comemoração, em uma demonstração de afinidade com o dirigente.

Conselheiros criticam o alto salário do profissional, além de o associarem como uma 'herança' do período de Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment neste ano.

— Não vou dizer toda, mas uma pequena parte ali das pessoas de dentro do Corinthians ainda pensam de uma forma muito individual e isso só tem atrapalhado o clube. Existem tantas outras pessoas muito boas, importante falar sobre disso, que trabalham diariamente, positivamente, para que o Corinthians cresça, essas pessoas merecem também respeito, mas tem uma pequena minoria que merece ser analisada porque parece que só quer atrapalhar o clube. Estou feliz pela conquista, espero que o presidente consiga planejar bem esse 2026, eu tive uma conversa com ele lá atrás, ele sabe o que quero, vamos conversar essa semana e alinhar o que precisa ser alinhado — disse Fabinho Soldado após a partida diante do Vasco.

Fabinho Soldado (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

Tom de despedida no Corinthians

O executivo de futebol admitiu que a pressão de uma "minoria" pode impedir sua permanência para a próxima temporada. Fabinho Soldado agradeceu a Osmar Stabile, mas declarou que parece haver um grupo que não valoriza o profissionalismo no Corinthians.

— Eu tenho contrato até 2026, mas terei uma conversa com o presidente. Ele sabe aquilo que penso. Vamos esperar a semana que vem; agora é momento de comemorar. Minha vontade sempre foi permanecer, mas te confesso que esse grupo quer prejudicar o Corinthians. Eles não se expõem, atrapalham e incomodam a todos. Vamos conversar com o presidente, discutir o planejamento para 2026 e tomar as melhores decisões — disse o executivo.

— Para alguns parece que o profissionalismo incomoda, essa é a palavra, enquanto muitos clubes a prática cada vez mais é em capacitar, existe uma pequena parte que pensa diferente, não consigo ser assim, sou um profissional do mercado, não posso pensar assim. Quero agradecer a todos que passaram meu caminho, e também ao Osmar, ele teve a coragem de sustentar esse trabalho, espero que ele tenha força e possa ser ajudado para trabalhar — finalizou.