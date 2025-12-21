Memphis receberá quantia milionária do Corinthians pelo título da Copa do Brasil
Bonificação prevista em contrato garante prêmio elevado ao holandês após conquista nacional
O título da Copa do Brasil rendeu ao meia-atacante Memphis Depay uma bonificação milionária no Corinthians. Conforme previsto em contrato, o jogador tem direito a receber R$ 4,725 milhões pela conquista nacional.
Essa não foi a primeira vez que o holandês alcançou metas estabelecidas desde a chegada ao clube. No início da temporada, com a conquista do Campeonato Paulista, Memphis recebeu o mesmo valor, já que o acordo firmado prevê o pagamento dessa quantia a cada título levantado com a camisa alvinegra.
Além das bonificações por conquistas, o camisa 10 também embolsou R$ 6,3 milhões no ano passado por ter participado de mais de 70% das partidas disputadas pela equipe ao longo da temporada, outro gatilho contratual atingido pelo atleta.
O vínculo ainda determina o prazo para o pagamento das premiações. O Corinthians tem até o dia 20 do mês seguinte à conquista do título para efetuar o depósito. Assim, o valor referente à Copa do Brasil deve ser pago a Memphis até 20 de janeiro.
Premiações recebidas pelo jogador
- 70% dos jogos: R$ 6,3 milhões
- Paulistão: 4,725 milhões
- Copa do Brasil: 4,725 milhões
Memphis foi decisivo na Copa do Brasil
O atacante holandês marcou o gol do título e foi decisivo em uma partida equilibrada diante do Vasco, na vitória do Corinthians por 2 a 1. No segundo tempo, o camisa 10 recebeu passe de Yuri Alberto e apenas completou para o fundo da rede.
Memphis Depay pelo Corinthians:
- 65 jogos (51 titular)
- 19 gols
- 14 assistências
- 139 minutos para participar de gol
- 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 1.4 passes decisivos por jogo
- 1.0 dribles certos por jogo
- 3.0 duelos ganhos por jogo
- 1.1 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.09
Memphis Depay pelo Corinthians em 2025:
- 51 jogos (40 titular)
- 12 gols
- 10 assistências
- 164 minutos para participar de gol
- 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 1.5 passes decisivos por jogo
- 0.9 dribles certos por jogo
- 2.9 duelos ganhos por jogo
- 1.1 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.05
