Memphis receberá quantia milionária do Corinthians pelo título da Copa do Brasil

O título da Copa do Brasil rendeu ao meia-atacante Memphis Depay uma bonificação milionária no Corinthians. Conforme previsto em contrato, o jogador tem direito a receber R$ 4,725 milhões pela conquista nacional.

Essa não foi a primeira vez que o holandês alcançou metas estabelecidas desde a chegada ao clube. No início da temporada, com a conquista do Campeonato Paulista, Memphis recebeu o mesmo valor, já que o acordo firmado prevê o pagamento dessa quantia a cada título levantado com a camisa alvinegra.

Além das bonificações por conquistas, o camisa 10 também embolsou R$ 6,3 milhões no ano passado por ter participado de mais de 70% das partidas disputadas pela equipe ao longo da temporada, outro gatilho contratual atingido pelo atleta.

O vínculo ainda determina o prazo para o pagamento das premiações. O Corinthians tem até o dia 20 do mês seguinte à conquista do título para efetuar o depósito. Assim, o valor referente à Copa do Brasil deve ser pago a Memphis até 20 de janeiro.

Memphis marcou o segundo gol do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Premiações recebidas pelo jogador

70% dos jogos: R$ 6,3 milhões

Paulistão: 4,725 milhões

Copa do Brasil: 4,725 milhões

Memphis foi decisivo na Copa do Brasil

O atacante holandês marcou o gol do título e foi decisivo em uma partida equilibrada diante do Vasco, na vitória do Corinthians por 2 a 1. No segundo tempo, o camisa 10 recebeu passe de Yuri Alberto e apenas completou para o fundo da rede.

Memphis Depay pelo Corinthians:

65 jogos (51 titular) 19 gols 14 assistências 139 minutos para participar de gol 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol) 1.4 passes decisivos por jogo 1.0 dribles certos por jogo 3.0 duelos ganhos por jogo 1.1 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.09

Memphis Depay pelo Corinthians em 2025: