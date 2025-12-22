Análise: Memphis cresce em decisão e coloca o dedo na ferida do Corinthians

"As pessoas na diretoria precisam acordar". A mensagem de Memphis após o título do Corinthians não falou sobre o gol contra o Vasco, no Maracanã, que trouxe a taça da Copa do Brasil ao Parque São Jorge, o holandês se pronunciou sobre a política do clube alvinegro.

Em campo, o Corinthians conquistou dois títulos em campo: Paulistão e a Copa do Brasil, porém, a temporada também será inesquecível pelos problemas nos bastidores. Um presidente que sofreu impeachment, escândalo envolvendo cartões corporativos com ex-mandatários.

Memphis deixou de treinar nesta temporada devido a atrasos de salários, e o clube ainda enfrenta uma dívida bruta de mais de R$ 2,7 bilhões. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, querido pela comissão técnica e pelos jogadores, pode deixar o clube após ser "fritado" nos bastidores. O holandês, que conquistou ainda mais espaço no coração da Fiel, tem o poder de apontar esses problemas, mesmo em um momento de vitória.

- Eu sei exatamente de quem eu falo, e eles sabem exatamente quem são. Só deixe este clube, vão fazer m… em algum outro lugar, porque este clube precisa crescer, este clube precisa lutar por Libertadores, Brasileirão em todo ano, porque os torcedores merecem isso - disse o jogador em entrevista à Rádio Bandeirantes, que repercutiu entre a Fiel

Mais do que um gol decisivo, Memphis deixou sua marca ao cobrar profissionalismo e mudanças no Corinthians. O holandês mostrou que seu protagonismo vai além das quatro linhas, refletindo os desafios que o clube ainda precisa superar.

Memphis foi decisivo na vitória do Timão (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O atacante mostrou poder de decisão na Copa do Brasil. Memphis marcou sobre o Cruzeiro, nas semifinais, e contra o Vasco na final. Nas duas oportunidades, foi essencial para o Corinthians vencer fora de casa as duas partidas e conquistar o título.