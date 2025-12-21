Aliviado após o título da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, o lateral Matheuzinho desabafou sobre o ano desafiador no Corinthians, marcado por instabilidade dentro de campo e também fora dele, com problemas internos envolvendo a parte política do clube.

Matheuzinho fez um balanço sincero da temporada e destacou os altos e baixos vividos pelo elenco ao longo do ano. O lateral ressaltou que apenas quem esteve no dia a dia do CT consegue dimensionar as dificuldades enfrentadas, desde a irregularidade nos resultados até os impactos externos que acabaram refletindo no ambiente interno.

— Foi um ano bem doido. Só quem esteve ali dentro do CT sabe o que a gente passou. É que, no começo do ano, a gente conseguiu um título em cima do nosso maior rival. E depois a gente ganhava uma partida, duas, ia com o pensamento de que as coisas iriam mudar para a gente no CT, que a gente teria uma sequência boa de vitórias, e isso não acontecia. A gente ficava: ganhava duas, perdia uma; perdia duas, ganhava uma. Era um carrossel. E nisso vinham algumas notícias sobre a política do clube, que, querendo ou não, influenciam indiretamente para nós — disse Matheuzinho à "GE TV".

Na sequência, o jogador valorizou a conquista como uma recompensa coletiva e exaltou a força do grupo, mesmo com poucas mudanças no elenco ao longo da temporada. Para Matheuzinho, o título simboliza a superação das críticas, das ironias e de todo o contexto adverso vivido até a consagração final.

— E esse título veio para coroar esse elenco. Ainda mais que a gente teve apenas uma contratação, foi o Vitinho no meio do ano, e isso mostrou que todos os jogadores são capazes. O elenco todo é capaz, o staff todo, o clube todo. Então está todo mundo de parabéns. Esse título veio justamente para coroar tudo isso que a gente passou. A gente foi, não vou falar humilhado, mas a gente foi ironizado por alguns entendedores aí, mas faz parte do futebol. E hoje o campeão da Copa do Brasil é o Corinthians — completou.

Matheuzinho deu assistência no confronto diante do Vasco (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

O que vem pela frente

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro.

O jogo está inicialmente marcado para 24 de janeiro, mas a data ainda pode ser alterada. O local da partida também não foi definido.