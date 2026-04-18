Com novidades, Corinthians confirma escalação para enfrentar o Vitória

O Corinthians está escalado para o duelo de logo mais contra o Vitória, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira vez que o técnico Fernando Diniz não conseguirá repetir a escalação desde que chegou ao clube.

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A principal notícia para o time que entra em campo é a presença do goleiro Hugo Souza. Por meio de nota, o Corinthians informou que obteve a liberação via Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O arqueiro cumpriria suspensão após punição por críticas à arbitragem em entrevista, classificadas como ofensa pelo tribunal.

Por outro lado, o Corinthians ainda precisa lidar com desfalques. João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito.

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No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, também segue fora.

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Entre os "reforços", Kaio César voltou a ser relacionado após se recuperar de problema no músculo posterior da coxa direita. O lateral Fabrizio Angileri, que tratava um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, também aparece entre os nomes à disposição.

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Vale destacar que o Corinthians não contará com Matheuzinho e André nesta rodada. Ambos foram expulsos na partida contra o Palmeiras e cumprem suspensão.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Corinthians x Vitória

O Timão venceu os dois últimos jogos contra o Vitória no Barradão. Pelo Brasileirão de 2024, Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols da vitória por 2 a 1. Já no confronto do ano passado, Charles balançou as redes e garantiu o triunfo alvinegro por 1 a 0.

Corinthians no Barradão

16 jogos 5 vitórias do Corinthians 7 empates 4 vitórias do Vitória 18 gols do Corinthians 20 gols do Vitória

Fernando Diniz vs. Vitória

3 jogos 1 vitória 2 derrotas 4 gols a favor 7 gols sofridos

Fernando Diniz vs. Jair Ventura

7 jogos 6 vitórias 1 derrota 15 gols a favor

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