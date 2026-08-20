Com Memphis, Corinthians tenta encerrar tabu de quase três mil dias Timão precisa vencer o Rosario Central para avançar às quartas de final

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O Corinthians enfrenta o Rosario Central nesta quinta-feira (20), às 21h30, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com o empate no jogo de ida em 0 a 0, para garantir uma vaga na próxima fase, o Timão terá de fazer algo que não consegue há anos nesta etapa da competição: marcar gols.

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A equipe precisa encerrar uma sequência negativa no mata-mata da principal competição continental, considerando apenas as fases eliminatórias e excluindo as etapas preliminares.

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Desde o último gol marcado em um mata-mata de Libertadores, o Corinthians disputou cinco partidas, com três empates e duas derrotas. O aproveitamento é de apenas 20%, com nenhum gol marcado e três sofridos no período. A sequência começou após a eliminação para o Colo-Colo, em 2018, e permanece como um dos principais desafios ofensivos do clube no torneio continental.

O último gol corintiano em um mata-mata de Libertadores foi marcado pelo atacante Roger, 29 de agosto de 2018, na Neo Química Arena. Na ocasião, o Corinthians venceu o Colo-Colo por 2 a 1, mas acabou eliminado nas oitavas de final por causa do critério do gol fora de casa, já que havia perdido o primeiro confronto por 1 a 0, no Chile.

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Em 2025, o clube voltou a balançar as redes nas fases preliminares, mas não repetiu o feito em um mata-mata a partir das oitavas.

Lista do tabu do Corinthians sem marcar

29/06/2022 - Oitavas (ida) - Corinthians 0x0 Boca Juniors 06/07/2022 - Oitavas (volta) - Boca Juniors 0x0 Corinthians 03/08/2022 - Quartas (ida) - Corinthians 0x2 Flamengo 10/08/2022 - Quartas (volta) - Flamengo 1x0 Corinthians 14/08/2026 - Oitavas (ida) - Rosario Central 0x0 Corinthians

Roger marcou o último gol do Corinthians na atual fase da Libertadores (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Corinthians na Libertadores 2026

O Corinthians chega ao duelo com o Rosario Central tendo disputado sete partidas na Libertadores de 2026. Nesse período, a equipe marcou oito gols e apresenta média de posse de bola de 61,6%, indicando um time que costuma controlar a bola durante as partidas. A equipe também registra 12,3 finalizações por jogo, sendo 4,7 no alvo.

A eficiência nas finalizações, porém, é um dos pontos que chamam atenção. O Corinthians precisa de 10,8 finalizações, em média, para marcar um gol na competição. O time cria 2,3 grandes chances por partida e cobra 4,3 escanteios por jogo, números que mostram uma equipe capaz de chegar ao ataque, mas que precisa transformar a produção ofensiva em gols com maior frequência.

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Nos cruzamentos, o Corinthians acertou 39 de 132 tentativas, com 30% de aproveitamento. A equipe também registra média de 491,7 passes por partida na Libertadores. Os números reforçam a característica de um time que busca ter a bola e construir as jogadas desde o campo de defesa, mas que terá pela frente a necessidade de ser mais efetivo no último terço para avançar na competição.

Corinthians ofensivo com Fernando Diniz

Sob o comando de Fernando Diniz, contratado após a demissão de Dorival Júnior, o Corinthians disputou 24 partidas e marcou 29 gols. A equipe apresenta média de 56,9% de posse de bola e finaliza 13,1 vezes por jogo, com 4,5 arremates no alvo. Os números mostram uma produção ofensiva superior à registrada no recorte específico da Libertadores de 2026.

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A média de 10,8 finalizações para marcar um gol é a mesma registrada pelo Corinthians na Libertadores. O time cria 2,1 grandes chances por partida e cobra 4,4 escanteios. Assim, apesar de manter uma frequência semelhante na relação entre finalizações e gols, a equipe de Diniz consegue chegar ao ataque com volume suficiente para criar oportunidades ao longo dos jogos.

Memphis Depay e Fernando Diniz durante treinamento (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians também registra 135 cruzamentos certos em 472 tentativas, com 29% de aproveitamento, além de uma média de 458,8 passes por partida. O estilo de Diniz prioriza a circulação da bola e a construção das jogadas, características que aparecem nos números.

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Diante do Rosario Central, porém, a posse e o volume ofensivo precisarão ser convertidos em gols para que o Corinthians possa avançar às quartas de final da Libertadores.

Memphis em campo

Memphis Depay terá uma nova oportunidade de ser protagonista pelo Corinthians na Libertadores. Após renovar o contrato com o clube, o atacante estará à disposição para o confronto diante do Rosario Central

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O neerlandês disputou cinco partidas de Libertadores pelo Corinthians, todas como titular, mas ainda não conseguiu alcançar um protagonismo em números na competição. Memphis soma duas assistências no torneio, enquanto busca marcar seu primeiro gol pelo clube na principal competição continental sul-americana.

Os números mostram que o atacante tem participado das ações ofensivas, mas ainda pode melhorar sua produção. Memphis registra média de 2,4 finalizações por jogo, sendo 1,2 no gol, além de 1,0 passe decisivo e 0,2 grandes chances criadas por partida. A nota média no SofaScore é de 6,96.

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A trajetória de Memphis na Libertadores pelo Corinthians começou em 2025, com os dois confrontos contra a Universidad Central. Na sequência, o atacante foi titular nas duas partidas diante do Barcelona. Já nesta temporada, disputou apenas o duelo contra o Platense, que terminou com vitória argentina por 2 a 0.

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