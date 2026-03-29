O técnico Dorival Júnior teve seus planos frustrados ao não conseguir contar com um reforço para ser o reserva imediato do atacante Yuri Alberto no Corinthians. As negociações mais recentes foram com Renê, da Portuguesa, e Arthur Cabral, do Botafogo, mas ambas fracassaram. Nesse cenário, o treinador do Timão pode recorrer a uma opção do Terrão para ajudar a resolver o problema.

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Luiz Fábio Sampaio, popularmente conhecido como Favela e nome pelo qual prefere ser chamado, surge como alternativa. O atacante decidiu atuar com o apelido durante a Copinha deste ano. A inspiração veio do lugar onde nasceu: o Capão Redondo, distrito da zona sul da capital paulista com cerca de 270 mil habitantes, motivo de orgulho para o centroavante do Corinthians.

Durante a participação no torneio, que terminou de forma precoce para o Corinthians após derrota por 2 a 1 para o Guarani ainda na segunda fase, Favela foi o principal destaque da equipe.

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Favela foi um dos destaques da equipe na Copinha 2026. Titular nos quatro jogos que disputou, o atacante marcou dois gols e participou diretamente de um lance de gol a cada 166 minutos em campo. Ao longo da competição, acumulou dez finalizações, sendo três no alvo, com média de cinco chutes para balançar as redes.

Além da presença ofensiva, Favela também contribuiu na criação de jogadas, com três passes decisivos para os companheiros. O jogador ainda sofreu três faltas e apresentou 41% de eficiência nos duelos aéreos, desempenho que resultou em nota 6.83 no Sofascore durante o torneio.

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Favela na Copinha 2026

4 jogos (4 titular) 2 gols 166 minutos para participar de gol 10 finalizações (3 no gol) 5.0 finalizações para marcar 3 passes decisivos 41% de eficiência nos duelos aéreos 3 faltas sofridas Nota Sofascore 6.83

Favela foi destaque do Corinthians na Copinha (Foto: Wanderson Oliveira/ Agência Corinthians)

Chegada por empréstimo e compra em definitivo

O atacante chegou ao Corinthians em 2025, emprestado pelo Capivariano, do interior de São Paulo. O bom desempenho, especialmente na disputa da Copinha, fez o clube buscar a contratação em definitivo.

Para garantir a compra do jogador, o Corinthians pagou R$ 300 mil ao clube do interior paulista e assinou a renovação de contrato até 28 de fevereiro de 2029.

Antes de chegar ao Corinthians, o atacante passou pelas categorias de base de Taboão da Serra, Jabaquara, SC Brasil, Barra-SC e do próprio Capivariano.

Favela pelo Corinthians sub-20:

18 jogos (14 titular) 3 gols 1214 minutos em campo

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Pelo Capivariano sub-20:

10 jogos (0 titular) 1 gol 210 minutos jogados

Negociações frustradas no Corinthians

O Corinthians desistiu da contratação do atacante René, da Portuguesa, após não chegar a um acordo com o clube paulista, assim como recuou nas negociações com Arthur Cabral, do Botafogo. Com o fim da janela, no momento, o Timão não pode buscar reforços para a posição.

No elenco atual, o Corinthians conta com Yuri Alberto, titular absoluto, e com as opções de Gui Negão e Pedro Raul. O último, pouco aproveitado, chegou a ter negociações para deixar o clube, mas as conversas não avançaram.

Gui Negão, inclusive, foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20 após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Em nota, o Corinthians confirmou que o atleta seguirá tratamento com o departamento médico do clube.

No momento, as opções do técnico Dorival Júnior são o titular Yuri Alberto e Pedro Raul.

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