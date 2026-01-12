Guarani surpreende e elimina o Corinthians da Copinha
Equipe do interior mostrou eficiência e está na próxima fase
O Guarani surpreendeu o Corinthians na segunda fase da Copinha. Com inteligência, o Bugre fez dois tempos distintos, soube suportar a pressão e venceu o Timão por 2 a 1, avançando para a terceira fase. Kewen e João Pires marcaram para o time do interior, enquanto Iago descontou. Na próxima fase, o Guarani enfrentará o XV de Jaú, que superou o Athletic nos pênaltis. Data, horário e local da partida ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
Como foi o jogo
O Guarani foi melhor no primeiro tempo. O Bugre criou as principais chances da etapa inicial e levou perigo em duas oportunidades, com Wictor Gabriel e Artur, que não acertaram o alvo, antes de abrir o placar.
O gol saiu aos 36 minutos, quando Artur cruzou com precisão e Kewen apareceu livre para cabecear no canto, sem chance de defesa para Matheus. Em desvantagem, o Corinthians ainda acertou a trave com Luiz Eduardo e viu Luizinho desperdiçar boa chance, mas não conseguiu empatar.
O segundo tempo teve uma tônica diferente. Precisando do empate, o Corinthians se lançou ao ataque. E foi empilhando chances de gol, embora nenhuma delas fosse clara. Com o tempo passando, o Timão partiu para uma última tentativa de pressão, mas foi castigado. João Pires aproveitou o vacilo da zaga alvinegra e ampliou o marcador.
Só que o destino quis que a classificação fosse sofrida. Aos 50 minutos, Iago descontou e recolocou o Corinthians na partida, que tentou o empate nos minutos finais. Mas com desorganização, o time não conseguiu a igualdade e está eliminado da competição.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 1 X 2 GUARANI
COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 12/01/2026 - 21h20
📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães (SP)
🥅 Gols: Kewen, aos 36' do 1ºT e João Pires, aos 42' do 2ºT (GUA); Iago, aos 50' do 2ºT (COR)
🟨 Cartões amarelos:
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Juliano José Alves Rodrigues
🚩 Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes
CORINTHIANS (Técnico: William Batista)
Matheus Corrêa; Pellegrin, Fernando Vera, Iago Machado e Pires; Thomas Lisboa, Caraguá e Luiz Eduardo; Luiz Fernando, Luiz Fábio Favela e Tupã.
GUARANI (Técnico: Jairo Blumer)
Hyan; Pin, Matheus Póvoa, Nickollas, Willian, Wictor Gabriel; Mineiro, Lucas Martins; Guilherme Batista, Artur e Kewen.
