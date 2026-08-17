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Árbitro de Corinthins x Cruzeiro relata tentativa de invasão de campo na súmula

Davi de Oliveira Lacerda destacou duas ocorrências envolvendo a torcida corintiana na Neo Química Arena

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
17/08/2026 19:32
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Davi de Oliveira Lacerda (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Davi de Oliveira Lacerda apitou Corinthians x Cruzeiro. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que apitou a derrota do Corinthians para o Cruzeiro por 2 a 1 na Neo Química Arena, na noite de domingo, relatou em súmula após a partida que um torcedor tentou invadir o gramado após o apito final. Essa foi uma das ocorrências que constam no documento oficial da partida.

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Segundo o texto, o episódio de tentativa de invasão de campo aconteceu após a partida, quando uma pessoa da arquibancada, com a camisa do Corinthians, tentou entrar no gramado da Neo Química Arena. O torcedor foi contido pelos seguranças do estádio e não há confirmação de qual era o objetivo da entrada no gramado. A identidade dele não foi confirmada.

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- Após o encerramento da partida, um torcedor invadiu o campo de jogo e foi contido pelos seguranças do estádio. O torcedor estava com a vestimenta do Sport Club Corinthians e não foi identificado até o encerramento dessa súmula - escreveu Davi de Oliveira Lacerda.

O árbitro também relatou uma outra ocorrência durante a comemoração dos jogadores do Cruzeiro no gol marcado por Wanderson, aos 36 minutos de jogo, que decretou a vitória da Raposa na Neo Química Arena. Segundo Lacerda, vários copos com líquido dentro foram foi arremessados em direção ao elenco cruzeirense na beira do gramado.

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- Aos 36 minutos do segundo tempo, após o segundo gol do Cruzeiro Esporte Clube e durante a comemoração dos jogadores, foram arremessados copos com líquidos vindos da arquibancada onde se encontravam os torcedores do Sport Club Corinthians - completa o texto do árbitro da partida.

As ocorrências relatadas por Davi de Oliveira Lacerda podem gerar punições ao Corinthians, que vão desde multas até penalizações de caráter administrativo e desportivo. Não há relatos de outras confusões ou intercorrências por parte da equipe de arbitragem ao longo do confronto.

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Com a derrota por 2 a 1, o Corinthians fica em nono lugar, com 32 pontos somados. O Cruzeiro chega a 36 pontos e termina na quinta colocação. Agora, as equipes viram a chave para a Libertadores. Em casa, o Timão recebe o Rosario Central após um empate sem gols na ida, enquanto a Raposa visita o Flamengo no Rio de Janeiro, depois de um empate em 1 a 1 em Belo Horizonte.

Kaio César em disputa com jogador do Cruzeiro em jogo pelo Brasileirão
Kaio César em disputa com jogador do Cruzeiro em jogo pelo Brasileirão. (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

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