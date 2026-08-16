Veja gols em Corinthians x Cruzeiro: Bruno, Gustavo Henrique e Wanderson marcam
Times estão se enfrentando pela 23ª rodada do Brasileiro
O Corinthians e o Cruzeiro estão se enfrentando neste domingo (16), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quase no fim da primeira etapa, Bruno Rodrigues abre o placar, o Gustavo Henrique empata no segundo tempo e Wanderson amplia para a Raposa.
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Aos trinta e cinco minutos da primeira etapa, Lucas Romero rouba a bola no campo de ataque após vacilo da defesa e aciona Felipe Morais. Ele cruza para João Costa, que cabeceia e obriga Hugo Souza a fazer ótima defesa. No rebote, Bruno Rodrigues aproveita e finaliza para o gol vazio.
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Veja o gol:
August 16, 2026
Aos doze minutos da segunda etapa, Garro cobra falta na segunda trave, Otávio afasta mal de soco e a bola sobra na grande área. Gustavo Henrique acerta um belo voleio e empata a partida.
Veja o gol de empate:
August 16, 2026
Aos trinta e seis minutos da segunda etapa, em boa transição ofensiva, Lucho Rodríguez cruza, Wanderson ganha de Matheuzinho na área, sobe sozinho e marca o segundo gol do Cruzeiro.
Veja o gol:
August 17, 2026
Ficha Técnica:
⚽ CORINTHIANS X CRUZEIRO - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP)
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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