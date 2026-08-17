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Parte física não preocupa e Diniz vê Corinthians 'inteiro' para duelo na Libertadores

Treinador explicou o condicionamento das principais peças do elenco pensando no duelo contra o Rosario, na quinta-feira (20)

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
17/08/2026 05:00
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Diniz, técnico do Corinthians
Diniz, técnico do Corinthians. (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

O Corinthians terá três dias inteiros para se preparar para o duelo contra o Rosario Central na quinta-feira (20), pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O tempo até o próximo compromisso é considerado ideal pelo treinador Fernando Diniz, que espera a equipe sem questões físicas no confronto da Neo Química Arena.

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Diniz explicou sua estratégia para rodar o time no confronto contra o Cruzeiro, na noite de domingo, que terminou com derrota do Timão. O treinador escalou o time quase todo titular, com a exceção de Carrillo, que voltou a ganhar vaga no onze inicial. Ao longo da partida, fez trocas, como a saída de Breno Bidon no intervalo, além de Kaio César e Gabriel Paulista.

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- A gente chega super bem na quinta-feira [fisicamente]. Isso é uma questão de estratégia [as substituições]. O Campeonato Brasileiro também é importante para nós. Se o jogo da Libertadores fosse na quarta-feira, provavelmente não teria colocado o time quase todo titular, se tivesse só dois dias de recuperação. Com quatro dias, os jogadores vão chegar inteiros fisicamente. Ainda mais jogando em casa, a gente não tem a viagem e temos quatro dias. Então, no fundo, hoje, a estratégia foi tentar colocar o melhor que a gente tinha, sem risco de lesão. Fisicamente, não tem nenhuma desculpa para quinta-feira - explicou o treinador.

A entrada de Carrillo foi na vaga de Raniele, que não teve minutagem diante do Cruzeiro. A escolha de poupar o volante veio pela avaliação física feita pelo departamento médico do time, por mais que isso não signifique que o camisa 14 esteja fora do jogo da Libertadores. Diniz explicou que, mesmo com poucos minutos, era arriscado para o meio-campista.

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- Ele jogar hoje, mesmo se fosse em poucos minutos, era um risco para a quinta-feira. Ontem ele tinha uma dor, hoje melhorou a dor, mas não tinha zerado. Então, ele não entrou por precaução. O Bidon saiu no intervalo também, porque corria risco, já estava sentindo. Ontem, quando a gente foi fazer a reavaliação, eu perguntei para todo mundo. No departamento médico, estava todo mundo ok. Quem tinha problema ontem para tomar cuidado era o Raniele e o [André] Ramalho - afirmou o treinador.

A saída de Kaio César durante o segundo tempo também fez parte dessa estratégia. Diniz explicou que o atacante, por ter muitos "sprints" (corridas) durante o jogo, também foi escolhido para ter menos minutagem diante do Cruzeiro.

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Sobre Gabriel Paulista, o treinador afirmou que não tem informações sobre as dores que o defensor sentiu antes de sair de campo contra o Cruzeiro, mas tranquilizou ao afirmar que não deve ser nada grave com o atleta.

- O Gabriel Paulista não sabe o que aconteceu. Pode ser que ele tenha tomado uma pancada lá no jogo do Rosário, que foi um jogo que teve muito choque. Ontem ele estava com uma dor muito pequena e teve um lance hoje no jogo de hoje que ele falou que sentiu incomodar um pouco mais. Por isso ele resolveu sair. Mas não é uma coisa, pelo menos em princípio, muito preocupante, não - opinou.

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Yuri Alberto joga contra o Rosario?

O camisa 9 é, atualmente, a principal ausência do Corinthians. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa contra o Athletico Paranaense no dia 30 de julho e, desde então, está fora de combate. Há uma expectativa pelo seu retorno, principalmente pela carência do elenco com peças substitutas para a posição. Entretanto, Diniz preferiu ser mais conservador na análise sobre o centroavante.

- O Yuri a gente precisa esperar mais um pouco ainda. Não consigo te falar hoje qual é a situação dele. Se a gente puder contar com ele, vai ser ótimo, mas a gente não tem uma informação muito precisa de como vai desenvolver o Yuri daqui para frente. Ele está evoluindo dia após dia, deu uma melhorada na lesão, mas não dá para eu falar para você se ele tem alguma condição de jogar na quinta-feira - explicou o treinador.

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Gabriel Paulista, zagueiro do Corinthians
Gabriel Paulista, zagueiro do Corinthians, em jogo contra o Cruzeiro. (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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