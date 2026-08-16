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Diniz mantém titulares do Corinthians contra o Cruzeiro; veja escalação

Bola rola às 19h30 na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
16/08/2026 18:36
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Fernando Diniz durante partida do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

Ao contrário das expectativas, o Corinthians entrará em campo diante do Cruzeiro com um time quase todo titular. O técnico Fernando Diniz apenas algumas mudanças em sua escalação para o duelo da noite deste domingo (16), que acontece logo mais na Neo Química Arena, às 19h30. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que estão de olho no G4 da competição.

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No gol, Diniz mantém Hugo Souza, assim como os laterais Matheuzinho, na direita, e Matheus Bidu, na esquerda. Havia a possibilidade do treinador escalar Milans e Angileri, o que não aconteceu. A zaga também é a titular, formada por Gustavo Henrique e Gabriel Paulista.

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No meio-campo, Allan, que está suspenso por cartão vermelho do jogo da Libertadores no meio de semana, inicia a partida e ganha a companhia de Breno Bidon e Garro. A novidade é André Carrillo, que inicia o duelo deste domingo. No ataque, a dupla Kaio César e Pedro Raul, que vem sendo a titular na maioria dos jogos da equipe, estará em campo logo mais.

Dessa forma, a escalação do Corinthians para a partida é: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Allan, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

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O Corinthians tem um jogo importante na quinta-feira (20), contra o Rosario Central, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, um empate por 0 a 0. O Timão precisa de uma vitória simples para garantir vaga nas quartas de final da competição. No Brasileiro, a equipe de Diniz é a nona colocada com 32 pontos, enquanto o Cruzeiro é o sexto, com 33 pontos conquistados.

⚽ CORINTHIANS X CRUZEIRO - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP)
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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Escalação:

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Allan, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. (Técnico: Fernando Diniz)

Neo Química Arena antes de Corinthians x Cruzeiro
Neo Química Arena antes de Corinthians x Cruzeiro. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

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