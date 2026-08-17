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CORI aprova renovação de contrato do Corinthians com Memphis

Conselho se reuniu no Parque São Jorge e deu aval à permanência do meia-atacante

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/08/2026 22:41
Atualizado há 0 minutos
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Meia-atacante Memphis Depay
Memphis Depay viu seu contrato encerrar com o Corinthians sem acordo por renovação (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians aprovou, nesta segunda-feira (17), a possível renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. A reunião foi realizada no Parque São Jorge e contou com a presença do presidente Osmar Stabile.

Durante o encontro, Stabile apresentou aos membros do conselho os números envolvidos na negociação e ouviu a recomendação do CORI sobre a permanência do jogador. A reunião durou mais de três horas e ocorreu de forma híbrida, com participação presencial e virtual dos conselheiros.

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A votação terminou empatada em seis votos a favor e seis contra. O desempate coube ao presidente do CORI, Dr. Miguel Marques e Silva, que votou pela aprovação da renovação e encerrou a deliberação.

Com a aprovação do CORI, a decisão sobre a renovação de Memphis agora depende exclusivamente de Osmar Stabile. O presidente do Timão é quem terá a palavra final sobre a continuidade das negociações e a assinatura de um novo contrato com o meia-atacante.

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Se a renovação for concretizada, a expectativa é de que Memphis Depay se reapresente ao CT Joaquim Grava o mais rápido possível. A presença do atacante no duelo de volta contra o Rosario Central, na quinta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores, não está descartada. O técnico Fernando Diniz é o principal entusiasta da permanência do jogador.

O CORI é um órgão estatutário de caráter consultivo do Corinthians. Entre suas atribuições estão analisar, acompanhar e orientar a diretoria executiva e a presidência em questões administrativas, financeiras e políticas do clube.

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O conselho, porém, não tem poder para vetar negociações ou obrigar a diretoria a seguir suas recomendações. Ela funciona como um setor de "recomendação".

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Negociação com Memphis e dívida

Durante as negociações, Memphis aceitou reduzir a remuneração mensal, estimada anteriormente em cerca de R$ 3,5 milhões, para aproximadamente R$ 1,9 milhão. O atacante também abriu mão da preferência inicial por um contrato de três temporadas e concordou em transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado ao longo do novo vínculo, sem juros e multas.

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As tratativas chegaram a avançar a ponto de Memphis retornar ao Brasil em 4 de agosto, após as férias na Espanha. O jogador realizou exames médicos e foi aprovado nas avaliações, etapa que normalmente antecede a assinatura de um novo contrato. Após isso, o presidente Osmar Stabile recuou.

Corinthians deve aproximadamente R$ 42 milhões a Memphis, em valores relacionados a bonificações e compromissos previstos no contrato anterior. Com juros e encargos, a dívida pode chegar a cerca de R$ 77 milhões.

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Diretoria do Corinthians durante treinamento
Julio Cesar, supervisor de futebol; Osmar Stábile, presidente; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Durante a negociação pela renovação, Memphis havia aceitado diluir o valor no novo contrato. Aquela altura, com o rompimento das tratativas, esse mecanismo deixou de existir e a dívida seria tratada como uma obrigação independente.

A renovação de contrato com Memphis seria a forma mais "simples" de resolver a bola de neve que se tornou a dívida do clube com o camisa 10. Esse, inclusive, é o argumento de parte dos torcedores. A saída do jogador representaria uma dívida de imediato, enquanto a renovação permitiria diluir os valores ao longo do tempo.

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Memphis detonou dirigentes

Além da postagem original no X (antigo Twitter), Memphis utilizou os stories do Instagram para republicar sua nota e marcou diretamente o perfil do presidente Osmar Stabile, sinalizando que as críticas são direcionadas especificamente à cúpula do clube.

Memphis revelou estar decepcionado ao saber da decisão do Corinthians e afirmou que a renovação havia sido explicitamente acordada não apenas pelo presidente, mas também pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do Timão.

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O jogador destacou que sempre manteve o respeito pela instituição durante o processo, mas que agora se sente forçado a agir com firmeza para proteger seus interesses.

O tom da mensagem subiu quando o atacante afirmou que o que chamou de "comportamento inaceitável" não passará impune. "Fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", declarou o atleta, indicando que deve buscar medidas legais contra o Corinthians nos próximos dias.

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