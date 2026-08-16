Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota: 'Limitado' Alvinegro cai pra 9ª posição no campeonato

O Cruzeiro venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (16), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Alvinegro cai pra 9ª posição no campeonato, e tem uma decisão durante a semana na Libertadores, e os torcedores mandaram recado para Fernando Diniz.

➡️Veja gols em Corinthians x Cruzeiro: Bruno, Gustavo Henrique e Wanderson marcam

No entanto, torcedores ficaram na bronca com o treinador ao permanecer com o Garro durante os dois tempos, além de ter dois titulares lesionados para a decisão na quinta-feira na Libertadores.

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Veja a repercussão:

Isso aí Diniz, cansou o time, lesionou mais 2 titulares provavelmente e estamos perdendo pro Cruzeiro reserva



👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — uauuuu 🤪 (@sergiobranco_) August 17, 2026

tava pendurado, tomou cartão amarelo e tá fora do próximo jogo



mais uma vez o fernando diniz não evita o simples



deveria ter tirado o allan amarelado contra o rosário e hoje deveria ter tirado o garro



esperou um ser expulso e o outro tomar cartão



falta ler o jogo https://t.co/LM8glNoLQH — neto (@netopistola10) August 17, 2026

Trabalho Diniz caiu depois da Copa, ele não tem coragem de colocar outros jovens da base, esse Matheus Pereira é fraco demais.

E insiste com Garro jogando mal há vários jogos. — Fernando Balley (@FernandoBALLey) August 17, 2026

Diniz só coloca o Dieguinho e o Gui Negão em bucha, precisando de resultado. Uma merda, louco pra queimar a base. — 1️⃣ (@dineroplx) August 17, 2026

o diniz é totalmente limitado, bicho. deve ser o 3 jogo seguido em que o adversário nao deixa ele jogar com subindo as linhas de marcação e ele insiste nesses toques horrorosos na zaga que são totalmente anuláveis com pressão alta — Rodrigo 🇧🇷 (@RodriBananinha) August 17, 2026

como q pode o gh ser MUITO MAIS centroavante q o inútil do pedro raul . quinta feira o diniz tem q tirar o pedro até do banco . é menos um no time — tchuco (@mts7__) August 17, 2026

Como foi Corinthians e Cruzeiro?

Em um primeiro tempo de alternância de protagonismo, o Cruzeiro foi mais eficaz e balançou as redes com Bruno Rodrigues, aos 35 minutos, em um rebote após boa defesa de Hugo Souza em cabeçada de João Costa. Do lado do Timão, Garro acertou a trave, e essa foi a principal chance do time, que sofreu para articular boas jogadas que passassem pelo pé do argentino ou de Breno Bidon. O saldo do placar foi definido no detalhe.

Cruzeiro venceu por 2 a 1 o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Corinthians faz golaço, mas Raposa vence

A estratégia do Corinthians de pressionar para buscar o empate foi eficaz logo aos 12 minutos. Em cobrança de falta na área, o zagueiro Gustavo Henrique aproveitou uma sobra de bola no alto e acertou um lindo voleio para empatar a partida, logo aos 12 minutos. O placar voltou a deixar o duelo bem disputado, com bons arremates nas metas de Otavio e Hugo Souza, que até viu uma bola beijar o pé da trave pouco depois do tento corintiano. Mas, já na reta final, Wanderson se posicionou bem após chuveirinho na área e cabeceou sem chances de defesa. 2 a 1 no placar e um ritmo controlado até o apito final, que garantiu os três pontos cruzeirenses.

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