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Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota: 'Limitado'

Alvinegro cai pra 9ª posição no campeonato

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 21:43
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Fernando Diniz na beira do campo em Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro
Fernando Diniz na beira do campo em Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Cruzeiro venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (16), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Alvinegro cai pra 9ª posição no campeonato, e tem uma decisão durante a semana na Libertadores, e os torcedores mandaram recado para Fernando Diniz.

➡️Veja gols em Corinthians x Cruzeiro: Bruno, Gustavo Henrique e Wanderson marcam

No entanto, torcedores ficaram na bronca com o treinador ao permanecer com o Garro durante os dois tempos, além de ter dois titulares lesionados para a decisão na quinta-feira na Libertadores.

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Veja a repercussão:

Como foi Corinthians e Cruzeiro?

Em um primeiro tempo de alternância de protagonismo, o Cruzeiro foi mais eficaz e balançou as redes com Bruno Rodrigues, aos 35 minutos, em um rebote após boa defesa de Hugo Souza em cabeçada de João Costa. Do lado do Timão, Garro acertou a trave, e essa foi a principal chance do time, que sofreu para articular boas jogadas que passassem pelo pé do argentino ou de Breno Bidon. O saldo do placar foi definido no detalhe.

Cruzeiro venceu por 2 a 1 o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro
Cruzeiro venceu por 2 a 1 o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Corinthians faz golaço, mas Raposa vence

A estratégia do Corinthians de pressionar para buscar o empate foi eficaz logo aos 12 minutos. Em cobrança de falta na área, o zagueiro Gustavo Henrique aproveitou uma sobra de bola no alto e acertou um lindo voleio para empatar a partida, logo aos 12 minutos. O placar voltou a deixar o duelo bem disputado, com bons arremates nas metas de Otavio e Hugo Souza, que até viu uma bola beijar o pé da trave pouco depois do tento corintiano. Mas, já na reta final, Wanderson se posicionou bem após chuveirinho na área e cabeceou sem chances de defesa. 2 a 1 no placar e um ritmo controlado até o apito final, que garantiu os três pontos cruzeirenses.

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