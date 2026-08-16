Cruzeiro: Fagner relembra bastidores de saída do Corinthians O lateral ainda analisou a vitória da Raposa na Neo Química Arena

O lateral-direito Fagner se reencontrou com o Corinthians na noite deste domingo (16), na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 na Neo Química Arena. Na zona mista, o jogador relembrou bastidores de sua saída do clube.

– Um mix de sentimentos, muito tempo de Corinthians. Mas deixando esse lado para trás, o principal era fazer um grande jogo pelo Cruzeiro. Sabemos quanto é importante no Campeonato Brasileiro. Fizemos três pontos que nos reabilitaram no Brasileirão – comentou.

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– Tiveram alguns xingamentos. Como expliquei, ficou algo incerto de quando sai. A diretoria disse que eu pedi para sair porque virei reserva, não queria ficar. Expliquei ali, foi uma maneira chata, me ligaram e pediram para não me reapresentar. Acho que o torcedor daqui não sabia como foi feito. Tem muito torcedor que ficou com raiva sem saber a verdade. Só tenho a agradecer ao Cruzeiro pelo acolhimento. Estou feliz e quero ficar mais tempo – disse o jogador em entrevista à SamucaTV.

– Sabemos que é difícil jogar aqui. Tivemos frieza com o empate, colocamos a bola no chão para buscar o gol. Logo em seguida eles vieram e tivemos maturidade para nos defender. A coletividade mostrou a força do elenco do Cruzeiro – analisou Fagner.

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Corinthians x Cruzeiro

As equipes fizeram um jogo muito equilibrado na Neo Química Arena, mas a Raposa soube aproveitar melhor suas oportunidades. No primeiro tempo, o Timão teve mais a bola, criou boas oportunidades, mas não as concluiu bem.

Do outro lado, quando chegou ao ataque, o time mineiro foi certeiro. Lucas Romero roubou bola no meio de campo e ligou Felipe Morais na esquerda. O jovem cruzou para João Costa que finalizou bem, Hugo Souza fez boa defesa, mas Bruno Rodrigues aproveitou o rebote.

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Na segunda etapa, Otávio saiu mal do gol e acabou socando a bola para o alto. Gustavo Henrique fez o papel de atacante e marcou um golaço para empatar o duelo.

Foto: Marco Galvão/Cruzeiro

Instantes depois, Artur Jorge, que poupou alguns atletas, colocou em campo Gerson e Matheus Pereira, que deram mais criatividade ao time. Mas o gol saiu dos pés de outros atletas que também saíram do banco de reservas. Lucho Rodríguez fez cruzamento e Wanderson marcou o segundo gol da Raposa.

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Com o resultado, o Cruzeiro se mantém na quinta colocação, agora com 36 pontos. Enquanto isso, o Corinthians fica na nona posição, com 32 pontos somados.

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