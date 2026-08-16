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Como assistir Corinthians x Cruzeiro pelo Prime Video

As equipes se enfrentam em duelo válido pelo Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 17:18
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Jogador do Cruzeiro conduzindo bola com jogador do Corinthians e árbitro logo atrás
Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão no primeiro turno (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video. ➡️Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

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O duelo reúne duas equipes que aparecem próximas na tabela. O Corinthians ocupa a oitava colocação, com 32 pontos, após oito vitórias, oito empates e seis derrotas em 22 partidas. O Cruzeiro está logo acima, na quinta posição, com 33 pontos. A Raposa soma nove vitórias, seis empates e sete derrotas na competição.

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Como chega o Corinthians

O Timão vem de um empate sem gols com o Rosario Central, na Argentina, pela Libertadores, na última quinta-feira (13). A equipe agora volta as atenções para o Brasileirão, mas já pensando novamente na competição continental.

O técnico Fernando Diniz tende a preservar parte dos titulares diante do Cruzeiro. O Corinthians tem o jogo de volta contra o Rosario Central marcado para a próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

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O centroavante Pedro Raul é dúvida para o confronto deste domingo. O jogador sofreu um trauma na costela durante a partida contra os argentinos.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa também deve administrar o elenco por causa do compromisso pela Libertadores. O Cruzeiro volta a enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta.

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No primeiro confronto, disputado no Mineirão, as equipes empataram em 1 a 1. A partida no Rio de Janeiro terá casa cheia, já que todos os ingressos foram vendidos.

Para o duelo contra o Corinthians, Fagner e Lucas Romero voltam a ficar à disposição. Os dois não participaram do primeiro jogo contra o Flamengo pela Libertadores por estarem suspensos.

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Gerson sendo marcado por Carrillo
Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão no primeiro turno (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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