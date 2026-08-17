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Kaio César cobra ataque do Corinthians: 'Precisamos entregar mais'

Atacante reconheceu a frustração pelo revés para o Cruzeiro e projetou duelo de quinta-feira como o mais importante do ano para o Timão

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
17/08/2026 08:29
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Kaio César em disputa com jogador do Cruzeiro em jogo pelo Brasileirão
Kaio César não conseguiu evitar a derrota do Corinthians para o Cruzeiro pelo Brasileirão. (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)
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Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro.
Kaio César lamentou a derrota e destacou a importância do próximo jogo na Libertadores.
Ele enfatizou a necessidade de não depender apenas de Yuri Alberto para marcar gols.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Corinthians deixou a Neo Química Arena frustrado após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado impediu o Timão de ultrapassar a equipe mineira na tabela e chegar à quinta colocação. Após a partida, o atacante Kaio César lamentou a oportunidade perdida e destacou a importância do próximo compromisso da equipe.

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Segundo o jogador, o técnico Fernando Diniz optou por escalar força máxima diante do Cruzeiro justamente pela importância do confronto. Apesar da estratégia, o Corinthians não conseguiu transformar as oportunidades em gols e acabou derrotado em casa.

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- A gente sai daqui muito frustrado hoje porque logicamente a gente queria os três pontos. Era um jogo muito importante, porque se a gente ganha o jogo, a gente ia tomar o lugar do Cruzeiro e estar em quinto. O Diniz entrou com o time titular porque a gente queria muito ganhar o jogo, mas infelizmente a gente não conseguiu concluir em gols, afirmou Kaio César.

O atacante, porém, pediu que o elenco deixe rapidamente o resultado para trás. O Corinthians volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Rosario Central no jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, em um compromisso que Kaio César considera decisivo para a temporada.

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- A gente sai frustrado porque queria muito a vitória, mas agora é focar no jogo de quinta, que talvez seja o jogo mais importante do ano para a gente, completou.

Atacante cobra mais gols do ataque do Corinthians

Sem Yuri Alberto, que é o principal artilheiro da equipe, Kaio César e Pedro Raul assumem maior responsabilidade no setor ofensivo. O atacante reconheceu que os dois vêm se cobrando internamente para melhorar a produção e ajudar o Corinthians.

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Para Kaio, o Timão não pode ficar dependente de apenas um jogador para marcar gols. O atacante também ressaltou o peso de defender um clube do tamanho do Corinthians.

- Eu e o Pedro Raul, a gente se cobra muito ali. Somos dois atacantes de um time grande e não podemos ficar dois, três, quatro jogos sem gol, sem dar assistência. A gente vem se cobrando muito porque precisa dar mais, precisa ajudar o Corinthians, disse.

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Kaio César tenta o domínio da bola no confronto entre Corinthians e Cruzeiro
Kaio César durante a partida entre Corinthians e Cruzeiro, válida pela 23ª rodada do Brasileirão. (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Kaio César também destacou a importância de Yuri Alberto para o elenco, mas afirmou que os demais atacantes precisam estar preparados para assumir a responsabilidade quando o camisa 9 não estiver à disposição.

- O Yuri é um cara muito importante para a gente, mas não podemos depender só de um cara. A gente tem que estar preparado e, logicamente, entregar mais. Somos dois atacantes de um clube gigante e precisamos entregar mais, completou.

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Kaio César torce pela renovação de Memphis Depay

Outro assunto abordado pelo atacante foi a possível renovação de Memphis Depay com o Corinthians. Kaio César revelou que o elenco torce pela permanência do holandês, que, segundo ele, exerce influência importante dentro e fora de campo.

- A gente torce muito para que dê certo, porque o Memphis é um cara muito importante para a gente. Ter ele no vestiário é muito bom. Ele carrega muita experiência e a gente aprende muito, afirmou.

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