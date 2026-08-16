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Dê suas notas: avalie as atuações em Corinthians x Cruzeiro

A Raposa ficou na quinta colocação do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
16/08/2026 21:31
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Bruno Rodrigues faz gol contra o Corinthians
Bruno Rodrigues faz gol contra o Corinthians (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Corinthians e Cruzeiro se enfrentaram na noite deste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter poupado alguns jogadores, a Raposa saiu com a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

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Corinthians x Cruzeiro

As equipes fizeram um jogo muito equilibrado na Neo Química Arena, mas a Raposa soube aproveitar melhor suas oportunidades. No primeiro tempo, o Timão teve mais a bola, criou boas oportunidades, mas não as concluiu bem.

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Do outro lado, quando chegou ao ataque, o time mineiro foi certeiro. Lucas Romero roubou bola no meio de campo e ligou Felipe Morais na esquerda. O jovem cruzou para João Costa que finalizou bem, Hugo Souza fez boa defesa, mas Bruno Rodrigues aproveitou o rebote.

Na segunda etapa, Otávio saiu mal do gol e acabou socando a bola para o alto. Gustavo Henrique fez o papel de atacante e marcou um golaço para empatar o duelo.

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Bruno Rodrigues aproveita o rebote de Hugo Souza para abrir o placar para o Cruzeiro contra o Corinthians
Foto: Marco Galvão/Cruzeiro

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Instantes depois, Artur Jorge, que poupou alguns atletas, colocou em campo Gerson e Matheus Pereira, que deram mais criatividade ao time. Mas o gol saiu dos pés de outros atletas que também saíram do banco de reservas. Lucho Rodríguez fez cruzamento e Wanderson marcou o segundo gol da Raposa.

Com o resultado, o Cruzeiro se mantém na quinta colocação, agora com 36 pontos. Enquanto isso, o Corinthians fica na nona posição, com 32 pontos somados.

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