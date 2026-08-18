Fábio Santos comenta renovação de Memphis com Corinthians Nesta quinta-feira (20), o Timão enfrenta o Rosario Central pela Libertadores

Na noite desta segunda-feira (17), a novela da renovação de Memphis Depay com o Corinthians teve um capítulo final. O holandês renovou o vínculo com o clube paulista por mais dois anos. Com a divulgação do presidente Osmar Stabile, o ex-jogador do Timão, Fábio Santos, opinou sobre a permanência do atual camisa 10.

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Ídolo do Timão concorda com renovação de Memphis com Corinthians

Durante o programa Resenha da Rodada, da ESPN, o ex-jogador deixou claro que a renovação chegou em um momento importante para o clube:

- Acho que isso resume bem a política do Corinthians nos últimos anos. Uma hora fala que vai renovar, outra hora fala que não. A questão não é essa, se está certo ou errado. A renovação vem em uma hora em que o Corinthians está muito carente de gols - iniciou Fábio Santos.

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➡️Torcida do Corinthians reage à reviravolta no caso Memphis

Para concluir sua ideia, o ex-lateral complementou sobre a importância de Memphis para o Corinthians, em um momento decisivo na temporada:

- É um período em que o Corinthians vai jogar uma fase decisiva de Libertadores, um período complicado de fazer gols. Perdeu seu principal centroavante, que é o Yuri Alberto. Acho que a maneira como isso foi conduzido inflamou o torcedor, obviamente.

Memphis acerta renovação com Corinthians, segundo presidente Osmar Stabile (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Reunião do CORI e renovação do camisa 10

A reunião do CORI sobre a renovação de Memphis com o Corinthians teve a presença de Osmar Stabile e durou mais de três horas. A votação terminou empatada em 6 a 6, mas o presidente do órgão, Dr. Miguel Marques e Silva deu o voto de desempate favorável à permanência.

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Memphis aceitou reduzir seu salário de cerca de R$ 3,5 milhões para R$ 1,9 milhão e transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado no novo vínculo. O jogador havia retornado ao Brasil e realizado exames médicos, mas Stabile recuou nas tratativas. A renovação também permitirá ao Corinthians diluir a dívida, que pode chegar a R$ 77 milhões com juros e encargos.

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