Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fábio Santos comenta renovação de Memphis com Corinthians

Nesta quinta-feira (20), o Timão enfrenta o Rosario Central pela Libertadores

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
18/08/2026 09:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Fabio Santos opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)
Fabio Santos opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Na noite desta segunda-feira (17), a novela da renovação de Memphis Depay com o Corinthians teve um capítulo final. O holandês renovou o vínculo com o clube paulista por mais dois anos. Com a divulgação do presidente Osmar Stabile, o ex-jogador do Timão, Fábio Santos, opinou sobre a permanência do atual camisa 10.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Ídolo do Timão concorda com renovação de Memphis com Corinthians

Durante o programa Resenha da Rodada, da ESPN, o ex-jogador deixou claro que a renovação chegou em um momento importante para o clube:

- Acho que isso resume bem a política do Corinthians nos últimos anos. Uma hora fala que vai renovar, outra hora fala que não. A questão não é essa, se está certo ou errado. A renovação vem em uma hora em que o Corinthians está muito carente de gols - iniciou Fábio Santos.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Corinthians reage à reviravolta no caso Memphis

Para concluir sua ideia, o ex-lateral complementou sobre a importância de Memphis para o Corinthians, em um momento decisivo na temporada:

- É um período em que o Corinthians vai jogar uma fase decisiva de Libertadores, um período complicado de fazer gols. Perdeu seu principal centroavante, que é o Yuri Alberto. Acho que a maneira como isso foi conduzido inflamou o torcedor, obviamente.

Memphis acerta renovação com Corinthians, segundo presidente Osmar Stabile (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Memphis acerta renovação com Corinthians, segundo presidente Osmar Stabile (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Reunião do CORI e renovação do camisa 10

A reunião do CORI sobre a renovação de Memphis com o Corinthians teve a presença de Osmar Stabile e durou mais de três horas. A votação terminou empatada em 6 a 6, mas o presidente do órgão, Dr. Miguel Marques e Silva deu o voto de desempate favorável à permanência.

continua após a publicidade

Memphis aceitou reduzir seu salário de cerca de R$ 3,5 milhões para R$ 1,9 milhão e transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado no novo vínculo. O jogador havia retornado ao Brasil e realizado exames médicos, mas Stabile recuou nas tratativas. A renovação também permitirá ao Corinthians diluir a dívida, que pode chegar a R$ 77 milhões com juros e encargos.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto dispara sobre renovação de Memphis com Corinthians

Há 1 hora
Hulk, do Flumiennse, correndo ao lado de jogadores do Independiente Rivadavia na Libertadores

Fora de Campo

IA aponta resultados de Fluminense na Libertadores e São Paulo na Sul-Americana

Há 3 horas
Domingos Duarte disputa bola em São Paulo x Bolívar

Fora de Campo

Vidente crava classificado em São Paulo x Bolívar na Sula

Há 4 horas
Memphis em ação pelo Corinthians

Fora de Campo

Torcida do Corinthians reage à reviravolta no caso Memphis

Há 4 horas
Gerson e Plata em dividida na partida entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadoresd

Fora de Campo

Leitores do Lance! cravam brasileiros eliminados na Libertadores e Sul-Americana

Há 5 horas
Edna apitou Internacional x Remo

Fora de Campo

Edina Alves vira assunto em Internacional x Remo: 'Inventou'

Há 11 horas
Mais LANCE!
Matheus Cunha em Internacional x Remo

Matheus Cunha é alvo de críticas em Internacional x Remo

Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Tarólogo aponta resultado de Independiente Rivadavia x Fluminense

Paulo Nunes durante transmissão do Sportv

Paulo Nunes comenta atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Tá maluco?'

Camisa de Neymar será leiloada. (Foto: Divulgação/ Internet)

Camisa usada por Neymar em jogo do Santos é leiloada por R$ 102 mil

Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)

Neto crava futuro de Palmeiras e Flamengo na Libertadores

Thiago Almada segurando a bola com a camisa do River Plate

Torcedores do Flamengo enlouquecem com estreia de Almada no River: 'Insano'

Bundesliga fecha parceria de três anos com Xsports

SportyNet fecha parceria de três anos com a Bundesliga

Abel, treinador do Palmeiras, durante jogo contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Facincani manda recado à diretoria do Palmeiras: 'Fácil assim'

Neymar de moletom preto do Santos, saindo do hotel com uma bolsa na mão

Neymar se pronuncia após atrito com Thiago Mendes em Vasco x Santos

Comentaristas debatem possíveis campeões do Brasileirão 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

Palmeiras ou Flamengo? Jornalista da Globo projeta campeão brasileiro

Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Mauro Cezar critica Palmeiras e faz alerta para Libertadores: 'Desconfiança'

Casimiro Miguel desabafa sobre situação do Vasco (Foto: Reprodução/CazéTV)

Casimiro desabafa após Vasco x Santos: 'Não adianta'

Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário

Fala de Gabigol sobre Neymar após Vasco x Santos viraliza: 'Imagina'