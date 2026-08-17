Bidu deixa Memphis para diretoria e quer Corinthians focado na Libertadores Lateral afirmou que possível renovação do atacante deve ser resolvida internamente e projetou duelo com o Rosario Central

Bidu ressaltou que a permanência de Memphis seria benéfica para o time.

Ele destacou a necessidade de foco no próximo jogo contra o Rosario Central.

O lateral-esquerdo Matheus Bidu evitou entrar em detalhes sobre a possível renovação de Memphis Depay com o Corinthians. Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro, o jogador afirmou que a situação deve ser tratada entre o atacante e a diretoria e reforçou que o elenco precisa manter o foco dentro de campo.

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Para Bidu, o momento exige concentração total no próximo compromisso do Corinthians, que será diante do Rosario Central, em jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores. O lateral destacou a importância de Memphis para o elenco, mas deixou claro que a definição sobre o futuro do holandês não cabe aos jogadores.

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- Sobre isso é difícil responder. A gente sabe toda a proporção que está se tornando, sabe que é entre ele e a diretoria. O que a gente espera é focar dentro de campo e isso a gente deixa para a diretoria resolver, afirmou Bidu.

O lateral ainda ressaltou que a permanência de Memphis seria positiva para o Corinthians, principalmente pela qualidade e experiência do atacante.

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- A gente está com a cabeça no próximo jogo, que é da Libertadores. A gente sabe que vai ser um jogo extremamente importante. Se ele vier, vai vir para agregar. A gente sabe da qualidade do atleta, sabe que ele foi muito importante para nós, completou.

Bidu cobra concentração do Corinthians após derrota

Apesar da frustração pelo resultado diante do Cruzeiro, Bidu afirmou que o Corinthians precisa tirar lições do revés antes do duelo pela Libertadores. Para o lateral, a principal delas é não diminuir a intensidade durante a partida, mesmo quando a equipe estiver em vantagem ou controlando as ações.

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O jogador reconheceu que o Timão teve uma boa atuação em determinados momentos, mas apontou erros em contra-ataques que acabaram sendo determinantes para o resultado negativo na Neo Química Arena.

- A lição de hoje é que a gente não pode se acomodar de forma alguma, independentemente de como esteja o jogo. A gente estava bem na partida, infelizmente tivemos dois erros ali, se não me engano, de contra-ataque, que infelizmente acontecem no futebol, analisou.

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Jonathan Jesus e Matheus Bidu durante jogo entre Corinthians x Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro 2026 (Foto: Thiago Bernardes / FramePhoto / Folhapress)

Bidu também destacou que o nível de exigência será ainda maior no compromisso contra o Rosario Central. Segundo o lateral, o Corinthians precisará aumentar a intensidade para buscar um resultado positivo na competição continental.

- A lição é essa: não se acomodar, jogar bem o tempo todo, se doar, se entregar ao máximo. A gente fez isso no jogo de hoje, mas sabe que quinta-feira vai ser o triplo disso. A gente sabe que infelizmente no Campeonato Brasileiro não pode dar nenhum vacilo, concluiu.

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