Torcida do Corinthians reage à reviravolta no caso Memphis
Astro pode acabar ficando no Timão
A novela sobre a renovação de Memphis Depay com o Corinthians ganhou um novo capítulo na noite desta segunda-feira (17). O holandês está próximo de acertar uma extensão contratual com o Timão, e torcedores reagiram nas redes sociais.
O Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians aprovou a possível renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. A reunião foi realizada no Parque São Jorge e contou com a presença do presidente Osmar Stabile.
➡️Parte física não preocupa e Diniz vê Corinthians 'inteiro' para duelo na Libertadores
Nas redes sociais, torcedores do Timão celebraram muito o possível "fico" do ídolo. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a possível renovação
Reunião sobre renovação de Memphis com o Corinthians teve presença de Stabile
Durante o encontro, Stabile apresentou aos membros do conselho os números envolvidos na negociação e ouviu a recomendação do CORI sobre a permanência do jogador. A reunião durou mais de três horas e ocorreu de forma híbrida, com participação presencial e virtual dos conselheiros.
A votação terminou empatada em seis votos a favor e seis contra. O desempate coube ao presidente do CORI, Dr. Miguel Marques e Silva, que votou pela aprovação da renovação e encerrou a deliberação.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Com a aprovação do CORI, a decisão sobre a renovação de Memphis agora depende exclusivamente de Osmar Stabile. O presidente do Timão é quem terá a palavra final sobre a continuidade das negociações e a assinatura de um novo contrato com o meia-atacante.
Se a renovação for concretizada, a expectativa é de que Memphis Depay se reapresente ao CT Joaquim Grava o mais rápido possível. A presença do atacante no duelo de volta contra o Rosario Central, na quinta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores, não está descartada. O técnico Fernando Diniz é o principal entusiasta da permanência do jogador.
O CORI é um órgão estatutário de caráter consultivo do Corinthians. Entre suas atribuições estão analisar, acompanhar e orientar a diretoria executiva e a presidência em questões administrativas, financeiras e políticas do clube.
O conselho, porém, não tem poder para vetar negociações ou obrigar a diretoria a seguir suas recomendações. Ela funciona como um setor de "recomendação".
Durante as negociações, Memphis aceitou reduzir a remuneração mensal, estimada anteriormente em cerca de R$ 3,5 milhões, para aproximadamente R$ 1,9 milhão. O atacante também abriu mão da preferência inicial por um contrato de três temporadas e concordou em transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado ao longo do novo vínculo, sem juros e multas.
As tratativas chegaram a avançar a ponto de Memphis retornar ao Brasil em 4 de agosto, após as férias na Espanha. O jogador realizou exames médicos e foi aprovado nas avaliações, etapa que normalmente antecede a assinatura de um novo contrato. Após isso, o presidente Osmar Stabile recuou.
O Corinthians deve aproximadamente R$ 42 milhões a Memphis, em valores relacionados a bonificações e compromissos previstos no contrato anterior. Com juros e encargos, a dívida pode chegar a cerca de R$ 77 milhões.
Durante a negociação pela renovação, Memphis havia aceitado diluir o valor no novo contrato. Aquela altura, com o rompimento das tratativas, esse mecanismo deixou de existir e a dívida seria tratada como uma obrigação independente.
A renovação de contrato com Memphis seria a forma mais "simples" de resolver a bola de neve que se tornou a dívida do clube com o camisa 10. Esse, inclusive, é o argumento de parte dos torcedores. A saída do jogador representaria uma dívida de imediato, enquanto a renovação permitiria diluir os valores ao longo do tempo.
Fora de Campo
Leitores do Lance! cravam brasileiros eliminados na Libertadores e Sul-AmericanaHá 32 minutos
Fora de Campo
Edina Alves vira assunto em Internacional x Remo: 'Inventou'Há 6 horas
Fora de Campo
Matheus Cunha é alvo de críticas em Internacional x RemoHá 7 horas
Fora de Campo
Tarólogo aponta resultado de Independiente Rivadavia x FluminenseHá 9 horas
Fora de Campo
Paulo Nunes comenta atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Tá maluco?'Há 11 horas
Santos
Camisa usada por Neymar em jogo do Santos é leiloada por R$ 102 milHá 12 horas
Mais LANCE!