Torcida do Corinthians reage à reviravolta no caso Memphis Astro pode acabar ficando no Timão

A novela sobre a renovação de Memphis Depay com o Corinthians ganhou um novo capítulo na noite desta segunda-feira (17). O holandês está próximo de acertar uma extensão contratual com o Timão, e torcedores reagiram nas redes sociais.

O Conselho de Orientação (CORI) do Corinthians aprovou a possível renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. A reunião foi realizada no Parque São Jorge e contou com a presença do presidente Osmar Stabile.

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Nas redes sociais, torcedores do Timão celebraram muito o possível "fico" do ídolo. Veja os comentários abaixo:

Memphis Depay deixou o Corinthians após não ter o contrato renovado (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja comentários sobre a possível renovação

Reunião sobre renovação de Memphis com o Corinthians teve presença de Stabile

Durante o encontro, Stabile apresentou aos membros do conselho os números envolvidos na negociação e ouviu a recomendação do CORI sobre a permanência do jogador. A reunião durou mais de três horas e ocorreu de forma híbrida, com participação presencial e virtual dos conselheiros.

A votação terminou empatada em seis votos a favor e seis contra. O desempate coube ao presidente do CORI, Dr. Miguel Marques e Silva, que votou pela aprovação da renovação e encerrou a deliberação.

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Com a aprovação do CORI, a decisão sobre a renovação de Memphis agora depende exclusivamente de Osmar Stabile. O presidente do Timão é quem terá a palavra final sobre a continuidade das negociações e a assinatura de um novo contrato com o meia-atacante.

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Se a renovação for concretizada, a expectativa é de que Memphis Depay se reapresente ao CT Joaquim Grava o mais rápido possível. A presença do atacante no duelo de volta contra o Rosario Central, na quinta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores, não está descartada. O técnico Fernando Diniz é o principal entusiasta da permanência do jogador.

O CORI é um órgão estatutário de caráter consultivo do Corinthians. Entre suas atribuições estão analisar, acompanhar e orientar a diretoria executiva e a presidência em questões administrativas, financeiras e políticas do clube.

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O conselho, porém, não tem poder para vetar negociações ou obrigar a diretoria a seguir suas recomendações. Ela funciona como um setor de "recomendação".

Durante as negociações, Memphis aceitou reduzir a remuneração mensal, estimada anteriormente em cerca de R$ 3,5 milhões, para aproximadamente R$ 1,9 milhão. O atacante também abriu mão da preferência inicial por um contrato de três temporadas e concordou em transformar uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões em um compromisso parcelado ao longo do novo vínculo, sem juros e multas.

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As tratativas chegaram a avançar a ponto de Memphis retornar ao Brasil em 4 de agosto, após as férias na Espanha. O jogador realizou exames médicos e foi aprovado nas avaliações, etapa que normalmente antecede a assinatura de um novo contrato. Após isso, o presidente Osmar Stabile recuou.

O Corinthians deve aproximadamente R$ 42 milhões a Memphis, em valores relacionados a bonificações e compromissos previstos no contrato anterior. Com juros e encargos, a dívida pode chegar a cerca de R$ 77 milhões.

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Durante a negociação pela renovação, Memphis havia aceitado diluir o valor no novo contrato. Aquela altura, com o rompimento das tratativas, esse mecanismo deixou de existir e a dívida seria tratada como uma obrigação independente.

A renovação de contrato com Memphis seria a forma mais "simples" de resolver a bola de neve que se tornou a dívida do clube com o camisa 10. Esse, inclusive, é o argumento de parte dos torcedores. A saída do jogador representaria uma dívida de imediato, enquanto a renovação permitiria diluir os valores ao longo do tempo.