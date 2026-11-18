O Corinthians enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Separadas por apenas cinco pontos na tabela de classificação, as equipes entram em campo com objetivos semelhantes, mas em situações diferentes. Enquanto o time carioca busca praticamente afastar o risco de queda, o clube paulista tenta deixar a zona de rebaixamento na reta final da competição.

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O Botafogo ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos conquistados em 34 partidas, sendo 11 vitórias, nove empates e 14 derrotas. A equipe marcou 46 gols e sofreu 53, com saldo negativo de sete. Uma vitória sobre o Corinthians levaria o time comandado por Tite aos 45 pontos, pontuação considerada uma referência importante na luta pela permanência na elite nacional, embora não garanta matematicamente a salvação.

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Montoro participa de atividade do Botafogo durante a preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Já o Corinthians vive uma situação mais preocupante. A equipe comandada por Clarence Seedorf aparece na 17ª posição, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em 34 jogos, o Timão soma nove vitórias, dez empates e 15 derrotas, além de 36 gols marcados e 42 sofridos. O clube precisa reagir nas últimas quatro rodadas para evitar a queda à Série B.

Uma vitória sobre o Botafogo levaria o Corinthians aos 40 pontos e poderia tirar a equipe do Z4, dependendo dos resultados dos concorrentes diretos. Por outro lado, uma derrota manteria o clube com 37 pontos e reduziria a margem de recuperação nas três partidas restantes.

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Rodrigo Garro participa de treinamento do Corinthians antes do confronto decisivo contra o Botafogo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A disputa contra o rebaixamento no Brasileirão

A briga pela permanência envolve diferentes equipes na parte inferior da tabela. O Internacional e o Vitória aparecem com 38 pontos, apenas um à frente do Corinthians, enquanto o Grêmio também soma 37, mas ocupa a 18ª posição pelos critérios de desempate. Mais acima, Mirassol, Coritiba e Botafogo ainda buscam pontos para encerrar a temporada sem riscos.

Após enfrentar o Botafogo, o Corinthians terá mais três compromissos pelo Campeonato Brasileiro. A equipe visitará o Atlético-MG, no dia 25 de novembro, receberá o Grêmio, no dia 29, às 18h30, e encerrará sua participação diante do Remo, fora de casa, em 2 de dezembro.

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O Botafogo, por sua vez, receberá o São Paulo, no dia 23 de novembro, às 20h, e o Bahia, no dia 28, às 21h, ambos no Estádio Nilton Santos. Na última rodada, enfrentará o Santos, fora de casa, no dia 2 de dezembro, às 21h30.