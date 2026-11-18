Flamengo e Corinthians lideram venda de camisas usadas; veja ranking dos clubes
Levantamento da OLX aponta crescimento de 9,9% no mercado entre janeiro e outubro; Palmeiras, Vasco e Vitória registram altas expressivas
A venda de camisas de futebol usadas cresceu 9,9% no Brasil entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Um levantamento da OLX com os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro mostra Flamengo e Corinthians na liderança do ranking, com 16,3% e 15,3% de participação nas vendas, respectivamente. O Cruzeiro aparece na terceira posição, enquanto Palmeiras e Vasco se destacam pelo crescimento na comercialização dos uniformes.
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A liderança rubro-negra e alvinegra acompanha o tamanho das torcidas dos dois clubes. Segundo pesquisa "Datafolha" divulgada em agosto, o Flamengo reúne 22% da preferência nacional, enquanto o Corinthians aparece com 14%. A força das equipes em diferentes regiões do país também contribui para a procura pelas camisas no mercado de segunda mão.
O Cruzeiro ocupa o terceiro lugar, com 9% de participação nas vendas, à frente de clubes como Palmeiras e São Paulo. O time mineiro também chama atenção pelo preço: a camisa celeste tem o maior valor mediano anunciado entre os 20 participantes do levantamento, de R$ 251. Mesmo com o preço mais alto, as vendas cresceram 14% no período analisado.
Palmeiras tem maior crescimento entre os dez primeiros
Entre os dez clubes mais vendidos, o Palmeiras registrou a maior alta na comparação anual: 29,5%. O resultado acompanha a temporada de destaque da equipe paulista, que ocupa a segunda posição no Campeonato Brasileiro e garantiu presença nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil.
O Vasco também aparece entre os destaques, com crescimento de 25,1% e a quinta posição no ranking geral. Santos e Atlético-MG completam a lista dos dez primeiros com altas de 27,5% e 14,8%, respectivamente.
Outro dado chama atenção quando o desempenho comercial é comparado à classificação do Brasileirão. O Vitória, que ocupa a parte de baixo da tabela, teve crescimento de 30,9% nas vendas de camisas, uma das maiores variações entre os clubes analisados. Já o Fluminense, apesar de estar na quarta posição do campeonato, registrou queda de 3,8%.
O Bahia também apresentou retração. Mesmo ocupando a sexta colocação no Brasileirão, o clube teve redução de 16,3% nas vendas de camisas. O time baiano, por outro lado, tem o menor preço mediano anunciado do levantamento: R$ 139.
Cruzeiro tem a camisa mais cara; Flamengo aparece entre as mais baratas
Os valores anunciados na plataforma apresentam diferenças entre os clubes. O Cruzeiro lidera com preço mediano de R$ 251, seguido pelo Athletico-PR, com R$ 245, e pelo Grêmio, com R$ 223.
Na outra ponta, o Flamengo, primeiro colocado em vendas, tem preço mediano de R$ 157. Os clubes baianos aparecem com os menores valores: R$ 145 para o Vitória e R$ 139 para o Bahia.
O levantamento considera os preços medianos dos anúncios publicados na OLX, e não necessariamente os valores finais das transações. Portanto, os números indicam os valores praticados nos anúncios da plataforma.
Rivalidade regional: como estão as vendas nos estados
A comparação entre clubes do mesmo estado também revela diferenças. Em Minas Gerais, o Cruzeiro vende mais camisas do que o Atlético-MG, mesmo com preço mediano superior. O time celeste tem 9% de participação nas vendas, contra 4,8% do rival. No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a terceira posição, enquanto o Atlético aparece em sétimo lugar.
No Rio Grande do Sul, o Grêmio lidera a disputa comercial. As vendas de camisas tricolores cresceram 14,3%, enquanto o Internacional registrou queda de 11,8%. O contraste também aparece no cenário esportivo: o Grêmio está na final da Copa do Brasil, enquanto o Colorado ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro.
Em São Paulo, o Corinthians lidera as vendas entre os quatro grandes do estado, com 15,3% de participação. O Palmeiras, porém, apresenta o maior crescimento anual, de 29,5%, seguido pelo Santos, com 27,5%. O São Paulo aparece na sexta posição geral, com 7,6% de participação e alta de 10%.
Veja o ranking de vendas de camisas dos clubes
|Posição
|Clube
|Participação nas vendas
|Variação anual
|Preço mediano
1º
Flamengo
16,3%
+6,5%
R$ 157
2º
Corinthians
15,3%
+12,5%
R$ 190
3º
Cruzeiro
9,0%
+14,0%
R$ 251
4º
Palmeiras
8,8%
+29,5%
R$ 178
5º
Vasco
8,0%
+25,1%
R$ 182
6º
São Paulo
7,6%
+10,0%
R$ 195
7º
Fluminense
6,7%
-3,8%
R$ 203
8º
Grêmio
5,2%
+14,3%
R$ 223
9º
Atlético-MG
4,8%
+14,8%
R$ 207
10º
Santos
4,1%
+27,5%
R$ 178
11º
Internacional
3,5%
-11,8%
R$ 206
12º
Botafogo
3,0%
-16,9%
R$ 177
13º
Bahia
1,7%
-16,3%
R$ 139
14º
Vitória
1,6%
+30,9%
R$ 145
15º
Coritiba
1,4%
+2,1%
R$ 207
16º
Athletico-PR
1,3%
-16,4%
R$ 245
17º
Remo
1,1%
+8,6%
R$ 150
18º
Bragantino
0,2%
+51,4%*
R$ 209
19º
Chapecoense
0,2%
+62,5%*
R$ 161
20º
Mirassol
0,0%
+80,0%*
R$ 200
As variações de Bragantino, Chapecoense e Mirassol têm base pequena e podem ser influenciadas por poucas unidades comercializadas.
O levantamento da OLX considera as vendas de camisas dos 20 clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Os dados abrangem o período de janeiro a outubro, em comparação com os mesmos meses de 2025.
A análise reúne informações sobre vendas, anúncios e preços medianos anunciados na plataforma. Os valores apresentados correspondem à mediana dos preços dos anúncios, e não necessariamente ao valor final das transações.
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