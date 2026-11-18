A venda de camisas de futebol usadas cresceu 9,9% no Brasil entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Um levantamento da OLX com os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro mostra Flamengo e Corinthians na liderança do ranking, com 16,3% e 15,3% de participação nas vendas, respectivamente. O Cruzeiro aparece na terceira posição, enquanto Palmeiras e Vasco se destacam pelo crescimento na comercialização dos uniformes.

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A liderança rubro-negra e alvinegra acompanha o tamanho das torcidas dos dois clubes. Segundo pesquisa "Datafolha" divulgada em agosto, o Flamengo reúne 22% da preferência nacional, enquanto o Corinthians aparece com 14%. A força das equipes em diferentes regiões do país também contribui para a procura pelas camisas no mercado de segunda mão.

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O Cruzeiro ocupa o terceiro lugar, com 9% de participação nas vendas, à frente de clubes como Palmeiras e São Paulo. O time mineiro também chama atenção pelo preço: a camisa celeste tem o maior valor mediano anunciado entre os 20 participantes do levantamento, de R$ 251. Mesmo com o preço mais alto, as vendas cresceram 14% no período analisado.

Palmeiras tem maior crescimento entre os dez primeiros

Entre os dez clubes mais vendidos, o Palmeiras registrou a maior alta na comparação anual: 29,5%. O resultado acompanha a temporada de destaque da equipe paulista, que ocupa a segunda posição no Campeonato Brasileiro e garantiu presença nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

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O Vasco também aparece entre os destaques, com crescimento de 25,1% e a quinta posição no ranking geral. Santos e Atlético-MG completam a lista dos dez primeiros com altas de 27,5% e 14,8%, respectivamente.

Outro dado chama atenção quando o desempenho comercial é comparado à classificação do Brasileirão. O Vitória, que ocupa a parte de baixo da tabela, teve crescimento de 30,9% nas vendas de camisas, uma das maiores variações entre os clubes analisados. Já o Fluminense, apesar de estar na quarta posição do campeonato, registrou queda de 3,8%.

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O Bahia também apresentou retração. Mesmo ocupando a sexta colocação no Brasileirão, o clube teve redução de 16,3% nas vendas de camisas. O time baiano, por outro lado, tem o menor preço mediano anunciado do levantamento: R$ 139.

Cruzeiro tem a camisa mais cara; Flamengo aparece entre as mais baratas

Os valores anunciados na plataforma apresentam diferenças entre os clubes. O Cruzeiro lidera com preço mediano de R$ 251, seguido pelo Athletico-PR, com R$ 245, e pelo Grêmio, com R$ 223.

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Na outra ponta, o Flamengo, primeiro colocado em vendas, tem preço mediano de R$ 157. Os clubes baianos aparecem com os menores valores: R$ 145 para o Vitória e R$ 139 para o Bahia.

O levantamento considera os preços medianos dos anúncios publicados na OLX, e não necessariamente os valores finais das transações. Portanto, os números indicam os valores praticados nos anúncios da plataforma.

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Rivalidade regional: como estão as vendas nos estados

A comparação entre clubes do mesmo estado também revela diferenças. Em Minas Gerais, o Cruzeiro vende mais camisas do que o Atlético-MG, mesmo com preço mediano superior. O time celeste tem 9% de participação nas vendas, contra 4,8% do rival. No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a terceira posição, enquanto o Atlético aparece em sétimo lugar.

No Rio Grande do Sul, o Grêmio lidera a disputa comercial. As vendas de camisas tricolores cresceram 14,3%, enquanto o Internacional registrou queda de 11,8%. O contraste também aparece no cenário esportivo: o Grêmio está na final da Copa do Brasil, enquanto o Colorado ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro.

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Em São Paulo, o Corinthians lidera as vendas entre os quatro grandes do estado, com 15,3% de participação. O Palmeiras, porém, apresenta o maior crescimento anual, de 29,5%, seguido pelo Santos, com 27,5%. O São Paulo aparece na sexta posição geral, com 7,6% de participação e alta de 10%.

Veja o ranking de vendas de camisas dos clubes

Posição Clube Participação nas vendas Variação anual Preço mediano 1º Flamengo 16,3% +6,5% R$ 157 2º Corinthians 15,3% +12,5% R$ 190 3º Cruzeiro 9,0% +14,0% R$ 251 4º Palmeiras 8,8% +29,5% R$ 178 5º Vasco 8,0% +25,1% R$ 182 6º São Paulo 7,6% +10,0% R$ 195 7º Fluminense 6,7% -3,8% R$ 203 8º Grêmio 5,2% +14,3% R$ 223 9º Atlético-MG 4,8% +14,8% R$ 207 10º Santos 4,1% +27,5% R$ 178 11º Internacional 3,5% -11,8% R$ 206 12º Botafogo 3,0% -16,9% R$ 177 13º Bahia 1,7% -16,3% R$ 139 14º Vitória 1,6% +30,9% R$ 145 15º Coritiba 1,4% +2,1% R$ 207 16º Athletico-PR 1,3% -16,4% R$ 245 17º Remo 1,1% +8,6% R$ 150 18º Bragantino 0,2% +51,4%* R$ 209 19º Chapecoense 0,2% +62,5%* R$ 161 20º Mirassol 0,0% +80,0%* R$ 200

As variações de Bragantino, Chapecoense e Mirassol têm base pequena e podem ser influenciadas por poucas unidades comercializadas.

O levantamento da OLX considera as vendas de camisas dos 20 clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Os dados abrangem o período de janeiro a outubro, em comparação com os mesmos meses de 2025.

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A análise reúne informações sobre vendas, anúncios e preços medianos anunciados na plataforma. Os valores apresentados correspondem à mediana dos preços dos anúncios, e não necessariamente ao valor final das transações.