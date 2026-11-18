Brasileirão tem quatro goleiros entre os 100 mais valiosos do mundo; Brasil soma nove representantes
Levantamento do CIES coloca jogadores de Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Santos na lista, liderada por Joan García, do Barcelona
O futebol brasileiro tem nove representantes entre os 100 goleiros mais valiosos do mundo, segundo levantamento divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES. Desse total, quatro atuam em clubes do Campeonato Brasileiro: Otávio Costa, do Cruzeiro; Carlos Miguel, do Palmeiras; Hugo Souza, do Corinthians; e Gabriel Brazão, do Santos.
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O ranking considera as estimativas de valores de transferência dos jogadores da posição e é liderado por Joan García, do Barcelona. O goleiro espanhol aparece no topo da lista, com avaliação de 80,6 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões.
Entre os brasileiros que atuam no país, Otávio Costa é o mais bem colocado, na 45ª posição. Carlos Miguel aparece logo depois, em 47º. Hugo Souza ocupa o 75º lugar, enquanto Gabriel Brazão está na 88ª colocação.
Brasileiros no ranking
Além dos quatro goleiros que defendem equipes do Brasileirão, outros cinco brasileiros aparecem entre os 100 mais valiosos do mundo. São eles: Luiz Júnior, do Villarreal; Bernardo Parise, do Braga; Bento, do Al-Nassr; Alisson, do Liverpool; e Lucas Perri, do Torino.
Luiz Júnior é o brasileiro mais bem colocado, na 25ª posição. Otávio Costa e Carlos Miguel também estão entre os 50 primeiros da lista. Trio integra lista seleta dos 50 melhores do mundo.
Confira os nove brasileiros no levantamento:
- 25º – Luiz Júnior (Villarreal)
- 45º – Otávio Costa (Cruzeiro)
- 47º – Carlos Miguel (Palmeiras)
- 70º – Bernardo Parise (Braga)
- 75º – Hugo Souza (Corinthians)
- 84º – Bento (Al-Nassr)
- 85º – Alisson (Liverpool)
- 88º – Gabriel Brazão (Santos)
- 100º – Lucas Perri (Torino)
Joan García lidera o ranking
O primeiro lugar da lista pertence a Joan García, do Barcelona. O goleiro espanhol tem valor de transferência estimado em 80,6 milhões de euros, aproximadamente R$ 500 milhões. O levantamento do CIES considera as estimativas de valor de mercado dos goleiros, e não necessariamente os valores de eventuais negociações.
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